El Movistar Arena es uno de los lugares más utilizados para espectáculos musicales en la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso que muchos se preguntan dónde se puede estacionar para poder llegar con el auto.

Ubicado en el corazón de Villa Crespo, su accesibilidad es excelente, pero el estacionamiento representa uno de los mayores desafíos para quienes deciden ir motorizados. Al estar inserto en una zona de alta densidad residencial y comercial, encontrar un lugar en la calle no solo es difícil, sino que suele estar sujeto a restricciones de tránsito y poca disponibilidad, lo que genera incertidumbre en los asistentes.

Para este 2026, la organización del Arena y los garajes privados de la zona aceitaron sus sistemas de reserva, pero la previsión es la herramienta más valiosa. Llegar con tiempo y conocer de antemano las opciones disponibles es la diferencia entre entrar al show relajado o perderse los primeros temas buscando dónde dejar el coche.

Dónde puedo estacionar si voy al Movistar Arena

1 Estacionamientos oficiales y convenios

El Movistar Arena cuenta con convenios con estacionamientos cercanos que permiten asegurar una plaza con antelación. Muchas veces, al comprar la entrada a través de la web oficial, se ofrece la opción de adquirir el ticket de estacionamiento como un “add-on”.

Estacionamiento Humboldt: ubicado a escasos metros del ingreso, es la opción más cómoda pero también la primera en agotarse.

: ubicado a escasos metros del ingreso, es la opción más cómoda pero también la primera en agotarse. Garajes por aplicación: existen plataformas digitales que permiten reservar y pagar el lugar en playas de estacionamiento privadas en un radio de cinco a ocho cuadras. Esto garantiza una tarifa fija y evita las vueltas innecesarias por el barrio.

2 Estacionar en la calle: zonas y restricciones

Si la opción es buscar lugar en la vía pública, hay que ser extremadamente cuidadoso con la señalización. Villa Crespo cuenta con zonas de estacionamiento medido y áreas de prohibición absoluta debido al paso de colectivos y carriles exclusivos.

Corrientes y Dorrego: son las avenidas principales donde está prohibido estacionar.

: son las avenidas principales donde está prohibido estacionar. Calles laterales : calles como Murillo, Padilla o Camargo suelen ser buscadas, pero durante los días de show la grúa del Gobierno de la Ciudad intensifica sus controles.

: calles como Murillo, Padilla o Camargo suelen ser buscadas, pero durante los días de show la grúa del Gobierno de la Ciudad intensifica sus controles. Seguridad: es importante recordar que dejar el auto en la calle en eventos masivos conlleva riesgos. Se recomienda no dejar objetos de valor a la vista y estar atentos a las zonas de prohibición que se activan específicamente por operativos policiales de seguridad.

Las mejores alternativas para dejar el auto cerca del Movistar Arena

3 Alternativas de movilidad combinada

Dada la complejidad del barrio, muchos usuarios optan por estacionar en zonas aledañas más tranquilas, como el barrio de Chacarita o el límite con Palermo, y realizar las últimas 10 o 15 cuadras caminando, en taxi o en transporte público. El Movistar Arena está rodeado por la línea B de subte (Estación Dorrego) y el Ferrocarril San Martín, lo que facilita este tipo de logística mixta.

Claves finales para estacionar en el Movistar Arena

La clave para estacionar en el Movistar Arena es la reserva anticipada. Si vas a utilizar un garaje privado, buscá reservar al menos 48 horas antes. Si preferís la calle, llegá al menos dos horas antes del inicio del espectáculo. Un ingreso ordenado al estadio garantiza que la experiencia del show sea completa y sin el estrés de pensar en la seguridad o el estado del vehículo al finalizar la noche.