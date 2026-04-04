WhatsApp se renueva: la lista completa de los nuevos emojis que llegan a tu celular

En la era de la inmediatez, los emojis dejaron de ser meros adornos visuales para convertirse en el nuevo código de la comunicación global. En WhatsApp, estos pequeños íconos funcionan como el lenguaje no verbal de la escritura: aportan el tono, la emoción y la intención que las palabras solas a veces no logran transmitir. A raíz de esto es que la reciente actualización de la plataforma generó una enorme expectativa, al incorporar una serie de nuevos diseños.

En la era de la inmediatez, los emojis dejaron de ser meros adornos visuales para convertirse en el nuevo código de la comunicación global Shutterstock - Shutterstock

Según expertos en lingüística digital, el uso de emojis no solo reduce los malentendidos, sino que fortalece los vínculos emocionales al permitir que los usuarios expresen empatía, sarcasmo o alegría de forma instantánea.

Tras la expectativa, finalmente se revelaron cuáles son esos íconos que prometen ampliar nuestro “vocabulario digital”. El gran protagonista de esta actualización es, sin dudas, la cara distorsionada. Este emoji permite reflejar sensaciones de mareo, confusión o un agobio extremo, estados de ánimo complejos que hasta ahora obligaban a usar largas explicaciones o combinaciones poco precisas de otros íconos.

Los nuevos emojis de WhatsApp

Pero la renovación no se queda solo en las emociones. Para los amantes del arte y la naturaleza, se suman las zapatillas de ballet, ideales para conversaciones sobre danza o espectáculos, y la orca, que introduce una referencia clave al mundo marino y la conservación ambiental.

Para quienes prefieren un toque lúdico o misterioso, la lista incorpora:

La criatura peluda: inspirada en leyendas como el Bigfoot o el Yeti.

inspirada en leyendas como el Bigfoot o el Yeti. El cofre del tesoro: asociado a la aventura, las recompensas y la motivación.

asociado a la aventura, las recompensas y la motivación. Novedades cotidianas: desde un rostro con ojeras hasta elementos como un árbol sin hojas, una huella dactilar o incluso una pala y un arpa.

Más allá de las figuras nuevas, el gran volumen de esta actualización reside en la inclusividad. La mayor parte de los nuevos emojis son variantes de los luchadores y los bailarines con orejas de conejo, lo que ofrece múltiples combinaciones de tonos de piel para que cada usuario se sienta representado.

El grueso de los nuevos emojis que llegan a WhatsApp son versiones con diferentes colores de piel de los luchadores y los bailarines con orejas de conejo

Además, está el pájaro negro, que ahora se muestra de cuerpo completo en lugar de solo la cabeza, y la tarta de manzana, que pasó de ser una simple porción a verse como un postre entero y tentador.

El pájaro y la tarta de manzana

Con estos cambios, la plataforma no solo busca modernizar su estética, sino seguir con la perfección de esa herramienta que, como dicen los expertos, nos permite decir mucho más de lo que escribimos.

¿Cómo saber si ya los tenés disponibles?

Para comprobar si estos nuevos íconos ya llegaron a tu dispositivo, el procedimiento es muy sencillo: alcanza con abrir cualquier conversación en WhatsApp y tocar el ícono del emoji en el teclado. Los nuevos diseños aparecen organizados cronológicamente junto a los ya existentes, lo que facilita su búsqueda y uso inmediato en cualquier mensaje.

Si al realizar esta prueba todavía no aparecen, no te preocupes: el despliegue general ya está en marcha, pero suele ser progresivo. En ese caso, es recomendable revisar si tenés actualizaciones pendientes de WhatsApp en la Google Play Store (Android) o la App Store (iOS).

Dato clave: los usuarios de la versión beta suelen recibir estas novedades unos días antes, pero se espera que en el transcurso de esta semana la actualización alcance a la totalidad de las cuentas a nivel global.