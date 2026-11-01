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Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de noviembre 2026 en la Argentina

En el microestadio, que está emplazado en el barrio porteño de Villa Crespo, habrá shows de distintos artistas nacionales e internacionales; descubrí los detalles

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Todos los artistas que llegan al Movistar Arena en noviembre de 2026
Todos los artistas que llegan al Movistar Arena en noviembre de 2026(Foto: Endavor Argentina)

En noviembre hay distintos recitales y shows en el Movistar Arena. En el microestadio se presentan distintos artistas nacionales e internacionales, debido a la calidad de su sonido, su comodidad en los accesos, la oferta que entrega en gastronomía y la visibilidad al escenario.

Es un lugar que tiene una capacidad para alrededor de 15.000 personas y es uno de los escenarios más convocantes en los últimos años. Sus próximas fechas incluyen tanto artistas nacionales como internacionales. En este sentido, muchos se preguntan cuál es la agenda de shows para el mes de noviembre.

La agenda del Movistar Arena para noviembre
La agenda del Movistar Arena para noviembre

Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales del mes de noviembre 2026

FechaArtista / EventoEntradas
1 de noviembre
Jesse & Joy
3 de noviembre
Bersuit
4 de noviembre
Enrique Bunbury
5 de noviembre
Def Leppard
6 de noviembre
Ronnie Wood
8 de noviembre
Fiesta ¡FA!
13,14 y 15 de noviembre
María Becerra
20 y 21 de noviembre
Las pastillas del abuelo
22 de noviembre
Serú Girán por Lebón y Aznar
23 de noviembre
Andrés Calamaro
24 de noviembre
ZZ Top
25 de noviembre
Ulises Bueno
28 de noviembre
Paulo Londra
29 de noviembre
Power Up Orchestra

30 de noviembre
Omar Courtz

Dónde queda el Movistar Arena

El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo, junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450. También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094.

Cómo llegar al Movistar Arena

La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público. A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos:

Colectivos:

  • 19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 78, 90, 93, 111, 127, 176. También hay paradas del Metrobús en avenidas cercanas como Av. Corrientes y Av. Juan B. Justo, en cercanía al Movistar Arena.

Trenes:

  • San Martín (estación Villa Crespo).
  • Urquiza (estación Federico Lacroze).
Una de las formas más fáciles de llegar al Movistar Arena es con el tren San Martín
Una de las formas más fáciles de llegar al Movistar Arena es con el tren San Martínfabian-marelli-11419

Subte:

  • Línea B (estación Dorrego).

Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.

A su vez, se puede ir en auto al estadio, aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt. Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.

Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking, donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación. Su valor ronda los $8000 por evento.

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