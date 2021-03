27F: Ernesto Tenembaum cruzó al líder de Jóvenes Republicanos por las bolsas mortuorias

Las diez bolsas de consorcio que simulaban envolver cadáveres que se instalaron frente a la Casa Rosada durante la marcha del 27F en protesta por el vacunatorio vip, siguen generando controversia en todo el arco político. Esta mañana, Ulises Chaparro, presidente de Jóvenes Republicanos, la agrupación satélite del PRO detrás de la iniciativa, defendió la puesta en escena y mantuvo un tenso cruce con Ernesto Tenembaum durante una entrevista en Radio Con Vos.

“Creo que la acción funcionó bastante bien. Si estamos hablando de esto, si el Presidente respondió y Santiago Cafiero respondió, significa que la acción fue contundente. Quisimos visibilizar que mientras la gente muere, el kirchnerismo separó 3000 dosis de vacunas para repartir entre sus militantes”, comenzó el joven de 22 años que es estudiante de Veterinaria en la UBA.

“Es una mirada rara”, intervino Tenembaum. “El vacunagate es algo que estaba visibilizado y del otro lado hay un grupo de gente que tiene una sensibilidad muy extraña; un grupo de jóvenes que con tal de hacer ruido tiran cadáveres en una marcha”.

"Con tal de hacer ruido tiran cadáveres en una marcha", criticó Ernesto Tenembaum Archivo

“El Presidente lo único que hizo fue despedir a Ginés González García y poner como ministra a Carla Vizzotti, que estaba detrás suyo y es imposible que no supiera. Es muy grave. Se robaron las vacunas”, respondió Chaparro.

En ese momento, comenzó un intercambio de argumentos entre el periodista y el militante. “Pero eso ya fue dicho, es un espanto el vacunagate…”, alcanzó a decir el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

“No, porque el Presidente no dijo eso en México. Si esto se hubiera visibilizado no se habría hecho tanto escándalo por diez bolsas de consorcio con papeles”, retrucó el joven militante.

“Que uno hable de eso no quiere decir que esté bien. Cualquiera puede ir con una esvástica nazi y vamos a estar hablando de eso”, dijo Tenembaum. Chaparro no adhirió: “Estamos corriendo el eje de la discusión. Nosotros intentamos hacer visible el escándalo con una representación que sí, es muy fuerte, pero no se había visibilizado. Esto no es solo un hecho de corrupción. Es un vacunatorio vip que funcionaba en el Ministerio”.

“¿No se visibilizó hasta que pusieron esas bolsas de porquería?”, le preguntó Tenembaum. Pero el joven contestó con otra pregunta: “¿Estás diciendo que es más grave poner diez bolsas de consorcio que robarle las vacunas a la gente?”

“No, es mucho más grave lo de las vacunas. El que corre el eje de la discusión sos vos, poniendo esas bolsas de porquería, es algo agresivo”, dijo el periodista.

“Insisto. Agresivo es lo que pasó en la marcha en la quinta de Olivos cuando el Presidente mandó a sus patovicas a fajar viejos”, dijo Chaparro. “¿Fajaron viejos?”, preguntó, sorprendido, Tenembaum.

“¡Fajaron viejos! Dejar diez bolsas es un mensaje, no es violencia ni es nazismo como intentaste decir recién”, respondió Chaparro.

“No dije nazismo. Un tipo que va con una esvástica llama la atención…”, alcanzó a decir el conductor. “Tenembaun estás minimizando el exterminio”, le dijo el joven.

“Por favor, dale, dale, cerrá la nota como te parezca”, cortó el periodista, impaciente. “No, cerrala vos, no tengo drama”, finalizó el joven.

LA NACION