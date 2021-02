Andy Kusnetzoff, en su nueva radio: “Celebro que nos hayamos animado”

Desde una terraza ubicada en Palermo Hollywood, Perros de la calle salió al aire por primera vez en Urbana Play (104.3), tras haberlo hecho durante 18 años en Metro 95.1. Andy Kusnetzoff, conductor principal del programa y quien –junto con el productor Martín Kweller– creó la nueva radio y provocó un éxodo de las principales figuras de su antigua emisora, no tardó en referirse al elefante en la habitación y confesó su preocupación sobre el destino del proyecto y otros cambios.

“Mis miedos son: ‘Que no, que esto no es Perros...; que no, que cambió la gente; que no, que no es igual que el otro; que no, que no va a funcionar porque es otra radio; que la relación con Lizy [Tagliani] no va a funcionar, porque son muy distintos, no tiene nada que ver su humor y el tuyo; que Harry [Salvarrey] es soberbio, que Evelyn [Botto] no te conoce y muchas otras cosas”, dijo Kusnetzoff.

Andy Kusnetzoff junto a Matías Martin, María O'Donnell, Sebastián Wainraich y Julieta Pink, en la presentación de Urbana Play Prensa Endemol

“Pero también les quiero decir que me emociona mucho este miedo que siento, estoy muy feliz, creo que es una locura y celebro que nos hayamos animado al cambio”, agregó el conductor, que fue acompañado por Nicolás Harry Salvarrey, Evelyn Botto y la nueva incorporación del programa, Tagliani, todos sentados al aire libre alrededor de una mesa redonda amplia para respetar el distanciamiento social.

Kusnetzoff comparó su decisión de abandonar radio Metro con una escena de la película Jerry Maguire (1996) en que el actor Tom Cruise, echado de su trabajo, incita a sus subalternos a renunciar y acompañarlo en un nuevo proyecto y solo una empleada –interpretada por Renée Zellweger– decide hacerlo. “Evelyn [Botto] va a ser mi Renée Zellweger. La que me dijo ‘sí’”, dijo que pensó a fines del año pasado, luego de que la locutora accediera a cambiar de radio con él, a pesar de que hasta ese momento solo se habían conocido vía Zoom, cuando Perros salía el aire en esa modalidad.

Por otra parte, el estreno del programa coincidió con el debut de Tagliani, quien contó que ella y Kusnetzoff ya habían tenido la idea de hacer radio juntos hace unos años, durante una conversación. Además de bromas, la humorista compartió anécdotas de su pasado, centradas en especial en las dificultades económicas de su familia y su infancia como mujer trans. Tagliani contó que descubrió su identidad de género a los siete años, durante un acto escolar. “Salí del colegio vestida de escocés. Me había puesto una pollerita la maestra, que se ve que, como ningún nene se quería poner pollera, me agarraron a mí, más fácil. Yo chocha...”, recordó y señaló que en ese momento, casi de inmediato, decidió cambiar de nombre.

“Me senté entre mi papá y mi mamá y les dije: ‘A partir de ahora me quiero llamar Carla Marina Marconi’. Y se dieron vuelta. Me acuerdo la cara de mi papá (...) me miró y me dijo –yo ahora pienso, cualquiera esperaría que me diera un sopapo– ‘¿Y por qué Marconi?”, relató Lizy, provocando carcajadas.

El programa contó también con la participación de algunos invitados. El extenista y columnista original de Perros..., Martín Jaite, fue el primero en llamar al estudio. Luego lo siguieron la periodista y activista feminista María Florencia Alcaraz y el padre de Andy, el psicoanalista y sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff.

Al conversar acerca de los cambios generacionales entorno a la sexualidad y otros temáticas sociales, el padre de Kusnetzoff citó una frase del filósofo italiano Antonio Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer”. Su hijo se vio reflejado en esas palabras y le respondió: “Esa frase de Gramsci está describiendo mi diciembre”, en alusión a su decisión de marcharse de Metro y embarcarse en un nuevo proyecto.

