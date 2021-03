Connie Ballarini reveló que Leo Montero la desvinculó de su programa en Radio Metro: “Saquen sus conclusiones”

Esta mañana, a través de sus historias de Instagram, Connie Ballarini le contó a sus seguidores que fue desvinculada de Bonus Track, el programa de Radio Metro que conduce Leo Montero y del cual ella formaba parte. Entre lágrimas, la humorista relató lo que sucedió en los últimos días, cuando el conductor se comunicó con ella para avisarle que ya no trabajaría más en el ciclo.

“Les respondo yo porque ellos no están respondiendo dónde está Connie, y yo me debo a ustedes. Mi honestidad y transparencia es a ustedes siempre, gracias por bancarla”, comenzó diciendo en una serie de videos.

“No dijeron nada al aire, por eso vengo yo acá a contar los hechos cómo fueron, y así ustedes van a entender por qué estos días estuve re aislada, angustiada, rara y con muchas emociones. Saquen sus conclusiones ”, aclaró antes de relatar cómo se fueron dando los hechos.

El lunes pasado, tras llegar a la radio y enterarse que su compañero, el Tucu López, tenía Covid, Ballarini decidió hisoparse. “Hicimos el programa como siempre y cuando me voy dije, ‘yo me voy a hisopar para ver que onda’, porque había tenido contacto estrecho”, contó. “Al otro día estaba esperando el resultado, por eso me aislé que es lo que hay que hacer para cuidarse y cuidar al resto. Hablo con muchos médicos y me dicen: ‘mirá que aunque te de negativo tenés que aislarte una semana’”.

“El martes estoy en el zoom esperando que me dejen entrar para laburar, porque en este momento de pandemia se trabaja así, y me dejan en espera, no puedo entrar. Les digo, ‘estoy acá', y me dicen ‘no, no quiere por zoom’. Después me llega el resultado negativo, pero aviso y les digo que igual me tengo que aislar una semana porque me dijeron los médicos. Mando el audio de la médica y el conductor me pone ‘ok, beso Connie, aislate’”, siguió explicando.

El miércoles volvió a tener contacto con Montero, quien le comunicó que no iba a seguir más en el programa. “Al otro día me llama a la tarde y me dice, ‘mirá Connie, estuve pensando en estos días de aislamiento’, que fue uno, el martes que no fui”, aclaró la humorista. “No sé si me dijo que no encajaba, porque no me acuerdo bien, o que ‘no se armó la mesa como yo quería, así que te voy a pedir que no vengas más’. Yo no entendía nada”.

“Me dijo que iba a tirar el programa para un lado más deportivo, que me quede aislada estos días y que el lunes le diga qué quería que dijeran al aire. Le contesté que lo que quiera, y básicamente no quiso decir nada”, agregó. “Así fueron los hechos, no dijo nada. Yo les estoy diciendo como fueron las cosas y todo lo que pienso me lo guardo , ustedes saquen sus conclusiones”, le pidió a sus seguidores.

Según Ballarini, este desenlace fue de un día para otro, ya que en el mes que estuvo al aire nunca le dieron directivas ni consejos sobre su participación. “Nunca me dijeron nada, por eso es todo muy raro. Nunca armé una columna, no querían, y por eso estoy sorprendida, porque en general te van diciendo. Todos los audios que tengo son buena onda y así, de un día para otro, (Me dicen) no vengas más”.

“Estoy pasando un momento horrible, porque es muy feo cómo se manejó”, dijo ya sin poder contener las lágrimas. “Por eso les digo que a veces no tengo ganas de hacer historias, porque estoy como con una revolución, tratando de entender cómo fueron las cosas”, continuó. “Obviamente mi autoestima está golpeada, porque lo primero que hacés es castigarte preguntando qué hiciste mal. Necesito alejarme de todo para entender”, culminó mientras le agradecía a la gente por preocuparse.

Minutos después del descargo de Ballarini, Montero hizo un breve comentario al aire sobre la desvinculación de su panelista. “Quiero contarles amigos y comunicarles, como ya habrán visto en las redes, que Connie no va a continuar más en el programa. Tal como le dije a ella es cero personal y cero de nada, sino una cuestión artística de querer enfocara el programa para otro lado, para otro rumbo. Simplemente por eso es que le comuniqué la decisión de que no seguía en el programa y demás, que es lo que ella misma dijo en sus redes”, explicó.

“No hay mucho más, nada extraño. Cambios laborales y decisión artística de ir para otro lado, tal como se lo comuniqué a ella. Así que beso grande, nosotros seguimos”, culminó antes de ir a una tanda publicitaria.

