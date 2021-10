Elnueve, finalmente, venció en la puja con eltrece por quedarse con la serie de Maradona

Crece expectativa por el estreno de Maradona: sueño bendito, la serie que se estrena el próximo 29 en Amazon Prime Video, para más de 240 países con un esquema de episodios semanales. Por esa razón, tanto eltrece como elnueve pujaron con la plataforma para ser el canal oficinal argentino de la serie, algo que le quedó finalmente a elnueve. Para ello, el jueves 28 a las 22, de manera exclusiva, el canal del Grupo Octubre emitirá el primero de los 10 capítulos. Antes de eso, ese mismo día, en su horario habitual, de 20.30 a 22, se hará un programa especial de Bendita, conducido por Beto Casella, dedicado espacialmente a la avant première, evento lanzamiento de la serie que se estará desarrollando en el Estadio Diego Armando Maradona (cancha de Argentinos Juniors), donde mostrarán y entrevistarán a los invitados especiales que irán llegando para la proyección, en lo que será una suerte de “alfombra azul”, sumado al rico archivo que tiene el canal donde Diego fue protagonista en más de una oportunidad. Esta alianza entre Amazon y el Grupo Octubre confirma que se está trabajando en conjunto para que elnueve vuelva a tener ficción nacional, no solo en su pantalla, sino también a nivel de producción local de nuevos contenidos.

TELEVISIÓN

Con Giorgina Barbarosa, Telefé busca reforzar sus mañanas

Tras el debut de No es tan tarde, con Germán Paoloski, junto a el Dj Tommy Muñoz, Lelu Mendy y Fabián “el Zorrito” Vön Quintiero y su banda (Tamara Kreimer, Nicolás Cattaneo, Juan Barone y Nicolás Bereciartúa), Telefe ya piensa como rearmar sus mañanas de acá a noviembre, para recuperar su liderazgo en esa franja. Si bien no son bajos los números de rating en esa franja horario, lo cierto es que aún no alcanza las pretenciones del canal líder, sobre todo por su competencia con eltrece con Nosotros a la mañana (9.30 a 11). Por esa razón, desde hace semanas se está trabajando en un nuevo ciclo que iría de 10 a 11 con la conducción de Georgina Barbarosa. La conductora y ex participante de Masterchef Celebrity 2, regresará a la televisión con un ciclo propio, dónde desde una cocina, podrá cocinar, terminar de desayunar o preparar el almuerzo, mientras ve junto al espectador, lo mejor y los adelantos de las ficciones del canal, o ciclos de esa pantalla. Telefe no es la primera vez que recurre a ese estilo o formato original. Recordemos que Historias de corazón fue una sección de cine que comenzó a emitirse a partir de enero de 2012 por las tardes, con historias de vida emotivas basadas generalmente en hechos reales. El ciclo era presentado por Virginia Lago, sentada en el living de “su casa”.

RADIO

Iván Noble llega a las noches del dial nocturno

Continúan los cambios en Del Plata AM 1030, tras asumir una nueva dirección. La misma a cargo de Lucio Di Matteo, programó un nuevo día para el ciclo que conduce Iván Noble en esa emisora desde abril de este año, que desde mañana miércoles 20 se emitirá de 22 a 0 (anteriormente en ese mismo horario, pero los domingos): Fulano de nadie (título de un tema de su ex banda). Ahí junto a Ayelén Velázquez, el exlíder de la banda Los Caballeros de la Quema propone dos horas de música, literatura (con mucha poesía) para transitar esas dos últimas horas del fin de día. Noble replica la idea de un espacio en que el eje es él frente a la música y vivencias. Recordemos que el músico ya había tenido un podcast en Nacional Rock 93.7.

PODCASTS

Spotify amplía sus intereses al espectáculo local

Entre las novedades originales de Spotify de los últimos días, se encuentran dos podcasts para destacar. Lado BB, con Bebe Contepomi y, por otro lado, Stalkers en el Espectáculo (24 episodios) con Juariu, dónde analiza con humor la vida de modelos, actores, actrices y diferentes personajes de los medios. Desde esta semana en Metro 95.1 FM se emite Estación Metro de 5 a 6, mientras que Hablemos Todo Hoy con la conducción de Nacho Otero suma una hora y va de 6 a 10.

RADIO II

Nacho Otero suma una hora más a su programa de Metro

