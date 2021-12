Belén Ludueña ya tiene su lugar en América y Radio Rivadavia mueve sus fichas en 2022

Belén Ludueña tiene su lugar en América TV

Más allá de los rumores que indicaban que, en 2022, Guillermo Andino no iba a seguir en América TV, el animador y periodista renovó su continuidad con el canal de aire del Grupo América. Andino, que ya se despidió de Es por ahí, volverá a la conducción de un ciclo de noticias.

Si bien no está confirmado si será un noticiero o un programa con solo noticias de actualidad, se emitirá desde fines de febrero entre las 12 y las 13:30 h. Cabe destacar que Andino no estará solo en la conducción ya que su compañera será María Belén Ludueña, quien a fines de noviembre dejo BDA – Buenos Días América- el noticiero de la mañana de ese canal en dúplex con A24 .

De esta manera no solo la novedad es el regreso de Andino a las noticias, y de Ludueña a la pantalla de América, sino que el infomagazine (producido por Córner) de la mañana irá de 10 a 12 (desde el lunes 3 con Julieta Prandi y Tucu López, y por el verano de 11 a 13), sino que BDA seguirá con Antonio Laje en la conducción, pero ahora de 6:50 a 10 h. (actualmente se emite hasta las 11 y hasta las 10 en A24).

Plager y Majul con nuevos desafíos en Rivadavia

Finalmente, luego de la incertidumbre, se supo qué horarios y días ocuparán Débora Plager y Luis Majul en la programación 2022 de radio Rivadavia AM 630. Como se sabe Majul, que en 2022 estará en las mañanas de LN+, dejó esta semana la conducción de Esta Mañana, en la primera mañana de 6 a 9. Desde el 31 de enero esa franja horaria será ocupada por Pablo Rossi.

En el 20221, Luis Majul estará en las mañanas de LN+

Ese mismo día Majul se hará cargo de lo que se dice el regreso, de 19 a 21, con toda la información del día y el adelanto de lo que vendrá. En 2021 ese segmento fue conducido por Débora Plager con Modo Plager, que desde el 5 de febrero pasará a emitirse los sábados de 11 a 13 h., luego del programa de Fernando Carnota, Todos juntos, que se emite de 8 a 11 h. De esta manera Rivadavia no solo refuerza su programación de la semana, sino que hará una AM más periodística durante los siete días.

Nancy Pazos solo en Metro

“Pido mil disculpas públicas. Pero la verdad después de pensarlo mucho decidí no duplicar mi trabajo radial este año. Me duele porque era una excelente oportunidad profesional en Radio10, pero después de charlarlo en familia tomé la decisión de no apretar tanto el acelerador”. De esa manera anunció Nancy Pazos que finalmente no será parte de la AM 710, donde iba a conducir desde el 7 de febrero Turno tarde, de 15 a 17 h.

Lo que sí hará la panelista de Flor de Equipo (Telefe) será conducir desde el 14 de febrero su clásico ciclo Ruleta Rusa en Metro 95.1, de 6 a 10 h. Cabe aclarar que el periodista Nacho Otero, que hasta el 31 de diciembre ocupó esa franja de la primera mañana con HTH Hablemos Todo Hoy, pasará a otra de las FM del Grupo AlphaMedia como lo es Blue 100.7, también en febrero.

Nancy Pazos no será parte de la AM 710 pero seguirá con Ruleta Rusa en Metro 95.1 instagram.com/nancypazos

Anello por Pérez

Tras la salida de Cristina Pérez y sus Confesiones en la noche, de radio Mitre AM 790, desde el 3 enero y hasta que llegue el reemplazo definitivo el periodista Gabriel Anello está al frente de Lo que queda del día, de lunes a viernes 23 a 0 h. De 0 a 1:30 seguirá con Súper Mitre Deportivo.

Villaruel desembarca en LA 990 AM

Luego de un final inesperado en la 750 AM, el 10 de diciembre último, Detrás de lo que vemos, el ciclo radial de Claudio Villaruel, regresara al éter. El mismo que se emitió en los mediodías de la AM del Grupo Octubre, desembarcara en febrero a La 990 AM (AlphaMedia) de lunes a viernes de 12 a 14 h.

Villaruel seguirá acompañado por Emanuel Respighi, Karina Micheletto, Sebastián Fernández y Julián Fava. Con lo que respecta a La 750, el espacio de 12 a 14 estar a cargo desde por Luis Bremer y Agustín López Núñez.