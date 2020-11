"Yo con esto me expongo, y si me equivoco diré en su momento que me equivoqué, pero el gobierno está mintiendo cuando dice que va a dar la vacuna rusa en diciembre", dijo Jorge Lanata Fuente: Archivo

Jorge Lanata consideró que "el gobierno está mintiendo" sobre la posibilidad de aplicar la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus a la población argentina. "No hay posibilidad de que esto pase, a menos que se arriesguen a dar la vacuna sin probarla, porque Rusia va a terminar la fase III [de ensayos clínicos] recién en mayo", afirmó el conductor de Lanata sin filtro (Mitre).

Lanata sostuvo esta idea luego de que conversara con su equipo de periodistas sobre elfin del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio tal como se conoció a la cuarentena. "El gobierno intenta vender hacia adelante que la pandemia está controlada, que ya tenemos la vacuna y que hay vuelta de página", comentó Jesica Bossi.

En ese sentido, Lanata fue terminante: "No va a estar la vacuna en diciembre". Y explicó: "Yo con esto me expongo a equivocarme, y si me equivoco diré en su momento que me equivoqué, porque aparte eso es lo que te hace verosímil".

"Está mintiendo el gobierno cuando dice que va a dar la vacuna en diciembre. No hay posibilidad de que esto pase, a menos que se arriesguen a dar la vacuna sin probarla, porque Rusia va a terminar la fase 3 recién en mayo... No pueden dar la vacuna antes de no haber terminado la fase 3".

"¿Vos creés que el gobierno va a dar la vacuna en diciembre?", le preguntó el conductor a Diego Leuco. "La fase 3 dura siempre entre un año y dos años para ver los efectos secundarios. En este caso, hay un consenso mundial que hay que arrancar un poco antes", respondió Leuco.

"La vacuna puede llegar en diciembre pero no se puede usar", remarcó Gabriel Levinas. "De acuerdo a los propios rusos, la fase 3 se termina el 1 de mayo. Si en la Argentina lo quieren hacer antes, están tomando un riesgo enorme. La única vacuna que va a tener para enero es la vacuna china", finalizó.