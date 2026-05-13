Fracasó la primera licitación de las emisoras públicas porteñas

Pese a las advertencias del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, avanzó con el proceso de concesión de sus emisoras radiales emblemáticas: la radio de actualidad e interés general Radio Ciudad AM 110 y la emisora tanguera La 2x4 FM 92.7.

Sin embargo, el ambicioso plan de privatización encontró un obstáculo inesperado en su fase inicial. Tras el acto de apertura de sobres, fuentes oficiales confirmaron que el proceso no recibió ofertas por parte de privados, declarándose desierta la convocatoria original.

El intento de traspaso a manos privadas no ha estado exento de polémica. El Enacom había emitido advertencias previas respecto de la naturaleza de estas frecuencias, señalando posibles irregularidades o limitaciones legales en la concesión de señales que tienen un carácter público y de servicio a la comunidad.

Desde el Ejecutivo porteño informaron que el desinterés inicial de los oferentes no frenará el proyecto. Se espera que se inicie una nueva instancia de licitación con el objetivo de atraer inversiones que permitan, según la visión oficial, “garantizar la puesta en valor” de ambas radios.

Mitre y La 100 siguen liderando sus frecuencias

Según los datos de Kantar Ibope Media, Radio Mitre AM 790 continúa imbatible en la AM, mientras que La 100 sostiene su liderazgo histórico en la FM.

Tras el cierre de la temporada de vacaciones y el rearmado definitivo de las grillas, la industria radiofónica ya tiene su primer “termómetro” oficial de audiencia. Aunque enero abre el calendario, el trimestre febrero-marzo-abril es el que verdaderamente marca la tendencia del año con el regreso de las figuras principales a los micrófonos.

En el segmento de AM, Mitre 790 se desmarcó de la competencia alcanzando un 32,4% de share, una cifra que ratifica su posición como la emisora más escuchada del país. La disputa por el segundo y tercer puesto posicionó a Radio 10 AM 710 con el 17,0% y a La Red AM 910 con el 14,4%; por su parte, Radio Rivadavia AM 630 mantiene su cuarto puesto con el 10,7%. El resto del ranking se completa con El Destape 8,2%, AM 750 5 %, Continental 4,7%, Nacional 3,1%, Radio Splendid 1,6% y Perfil 0,6%.

En lo que respecta a la FM, La 100 sigue líder con un 20,8% de share. Aspen 102.3 se mantiene firme en el segundo lugar con un 15,6%, seguida por Radio Disney, que completa el podio con un 9,8%. Luego aparecen Rock & Pop con 9,3% y Mega con 5,6%. Otras emisoras que mantienen una presencia relevante son Urbana Play 5,6%, Pop 4,6%) y Blue 3,6%. Por su parte, emisoras como El Observador 2,2% y Radio Con Vos 2,1% continúan dando pelea.

De esta manera, los números de abril no solo reflejan la fidelidad del oyente hacia las marcas tradicionales, sino que también establecen la base competitiva para lo que resta de este 2026. Con Mitre y La 100 a la cabeza, el desafío para el resto de las emisoras será acortar la brecha en un año donde las radios deportivas —o aquellas que cuenten con programaciones especiales por el Mundial— tendrán una ventaja estratégica frente a las que no poseen derechos ni enviados especiales para el evento.

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Darío Villarruel desembarca en Radio República

El periodista y abogado Darío Villarruel inicia una nueva etapa en el dial. Tras su paso por El Destape AM 1070 y Radio Provincia AM 1270, el conductor regresa con su ciclo diario Pase lo que pase a partir del próximo lunes 18.

El programa se emitirá de lunes a viernes, de 16 a 18, por Radio República AM 770, y contará con la participación de Silvia Moscoso. Asimismo, Villarruel mantendrá su histórico clásico de los fines de semana, “Secreto de Sumario”, que continúa en su horario habitual de sábados y domingos de 07 a 10.

Darío Villarroel Alejandro Guyot - LA NACION

Urbana Play y Radio Now apuntan al Mundial 2026

Las emisoras Urbana Play (104.3 FM) y Radio Now (97.9 FM) presentaron oficialmente su despliegue para la Copa del Mundo 2026. Con una ambiciosa propuesta multiplataforma, ambas radios buscan sumar audiencia a través de un equipo de figuras consagradas y una fuerte presencia en Estados Unidos.

Por el lado de Urbana Play, el equipo periodístico estará conformado por referentes como Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Cayetano, Anaís Castro y Clemente Cancela. En sintonía, la cobertura técnica y periodística de Radio Nowcontará con el liderazgo de Juan Pablo Varsky y Mariano Almada.

La oferta incluye programas especiales como el “Diario de la Copa” y un gran despliegue de móviles en vivo desde sedes norteamericanas, brindando acceso directo a los entrenamientos y testimonios de los hinchas. La propuesta trasciende el dial e integra contenidos en YouTube, KZO TV y plataformas digitales, asegurando una experiencia 360° para el oyente.