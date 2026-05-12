Avanzan con la concesión de los medios públicos porteños: hubo dos propuestas para el Canal de la Ciudad

El gobierno de Jorge Macri confirmó que sigue trabajando en la concesión de los medios de comunicación públicos porteños. Este martes se produjo la apertura de ofertas para la administración y el mantenimiento del Canal de la Ciudad, Radio de la Ciudad (AM 1110) y La 2x4 (FM 92.7).

“Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, escribió el mandatario en su cuenta de X. La iniciativa busca “modernizar la gestión” y “garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos”.

Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad.

No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos. — Jorge Macri (@jorgemacri) May 12, 2026

Según pudo saber LA NACION, la empresa que resulte adjudicataria deberá abonar un canon mensual al gobierno de la Ciudad por el uso de las señales; hacerse cargo de la programación y el mantenimiento de los equipos y estudios; pagar los derechos de autor y garantizar la continuidad laboral de sus empleados. El plazo de concesión será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio del servicio.

Para la concesión del Canal de la Ciudad presentaron ofertas Cale Group Media SA, por $50 millones, y Argentinos Media SA, por $15 millones, por mes. Por las radios de AM y FM, en esta primera instancia, no hubo ofertas y fuentes del gobierno porteño aseguran que se iniciaron un nuevo proceso de concesión.

La placa con los medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Advertencia

La administración de Jorge Macri sostiene que la Ciudad mantendrá la titularidad de los medios y que solamente cederá la gestión técnica, operativa y comercial. Sin embargo, en abril Enacom le advirtió formalmente al gobierno de la ciudad que el llamado a licitación para concesionar el gerenciamiento operativo del Canal de la Ciudad y las radios públicas porteñas podría resultar incompatible con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (N°26.522), que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales. Según el organismo regulador, la explotación de las señales debe ser realizada directamente por su titular.

La advertencia figura en una nota dirigida al jefe de Gobierno, con fecha del 10 de abril pasado. Allí, el ente señaló que del análisis del pliego administrativo surge una “colisión con el marco regulatorio vigente”, en particular con el principio de indelegabilidad establecido en el artículo 44 de la ley nacional. Sobre esta presentación judicial, una vocera del Enacom le aseguró a este medio que siguen “sin novedades”.

Por otro lado, una fuente oficial del gobierno porteño expresó en diálogo con LA NACION que le resulta “incoherente” que el Enacom se oponga a la iniciativa teniendo en cuenta su carácter de organismo nacional. “¿No dijo [Manuel] Adorni que iba a cerrar el Canal de la Ciudad acaso?“, le señaló a este medio.

En 2025 Adorni había expresado su intención de cerrar el Canal de la Ciudad, al considerar que representa un gasto innecesario para los contribuyentes Presidencia

En abril del año pasado, antes de concurrir al debate de los candidatos a legisladores de la Ciudad, el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, que se presentaba a esa elección publicó en su cuenta de X que una de sus propuestas era la de cerrar el Canal de la Ciudad por los gastos que ocasionaba a las arcas del gobierno porteño.

“Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. El Pro prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes. Nosotros vamos a cerrarlo. Fin", había escrito Adorni.

Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. El PRO prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4.500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes.



Nosotros vamos a… — Manuel Adorni (@madorni) April 29, 2025

Actualmente, las dos radios y el canal de televisión cuentan en total con alrededor de 500 empleados. Además, la Radio de la Ciudad (conocida antes como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez) es la emisora pública más antigua de la Argentina y cumpliría 100 años en mayo de 2027.