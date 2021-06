La 990 suma refuerzos: llegan Pablo Marcovsky, Fernando Alonso, Diego Brancatelli y Úrsula Vargues

El mes de junio llegó con novedades para las tardes de La 990 AM, del grupo Alpha Media (propietario de Rivadavia 630 AM y de Colonia AM 550). Entre los nuevos programas se destacan Jardín de gente (de 16 a 18) con Pablo Marcovsky, Gimena Fuertes, Omar Lavieri, Mariana De Vita y Fabián Bimber, y Es por acá (de 18 a 20) con Fernando Alonso (que es también el nuevo director de la exSplendid), Diego Brancatelli, Úrsula Vargues, Néstor Espósito, Mariana de Vita y Fabián Bimber. Próximamente también se esperan cambios en la programación de los fines de semana.

MEDIOS

Semana clave para el polémico Tomás Méndez

Tras su polémica salida del Grupo Indalo Media, el conductor Tomás Méndez estudia ofertas para su regreso a los medios. Por el lado de la radio (era parte de La 10), recibió “invitaciones” para sumarse a la AM 530 Somos Radio y también de Del Plata 1030 (para hacerse cargo de la primera mañana). En televisión (luego de ser echado de C5N), inició conversaciones con Crónica TV para conducir su ciclo ADN una vez por semana.

RADIO

Giralt, nueva incorporación de La Red

Tras el final de la FM deportiva Club Octubre 94.7, el periodista y relator Pablo Giralt se sumó a Radio La Red AM 910, como relator del equipo deportivo de la radio y conductor de Un buen domingo, a las 13. Sigue en TNT Sports, DirectTV Sports y la TV Pública.

TELEVISION

Nai Awada cocinará en Net TV

Desde el primer fin de semana de julio, la actriz Nai Awada conducirá Cocina para vos, un magazine que irá todos los sábados y domingos al mediodía por Net TV. Awada estará acompañada por diferentes cocineros.

RADIO

Jazz Life suma repetidoras

El ciclo especializado en jazz Jazz Life, que conduce cada domingo a las 20 por FM Amadeus 91.1 Gabriel Galar, junto a la locutora Mariela Bosqui y el musicalizador y productor Eduardo Canzobre, suma repetidoras. En Mendoza, (90.1 en el Gran Mendoza 104.5 San Rafael, General Alvear y Valle de Uco 99.5 en Malargüe) y en Radio Brisas 98.5 Mar del Plata, 88.9 Brisas Pinamar y 94.3 Tandil.