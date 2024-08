El fuerte cruce entre Ángel de Brito y Úrsula Vargues por las polémicas visitas a Alberto Fernández en Olivos

Escuchar

En medio de los escándalos que involucran al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, el conductor Ángel de Brito y la periodista Úrsula Vargues protagonizaron un fuerte cruce relacionado con el polémico tema de las visitas a la Quinta de Olivos durante la pandemia.

El enfrentamiento tuvo lugar en las redes sociales después de que el comunicador compartiera en su cuenta de Twitter un mensaje atribuido falsamente a Vargues en el que ella admitía haber tenido un encuentro íntimo con el exmandatario, quien hoy se encuentra en el ojo de la polémica, tras la denuncia por violencia de género de su exmujer, Fabiola Yáñez. Un escándalo que además sumó otro capítulo la semana pasada con la filtración de un video que filmó Fernández desde su celular en el despacho presidencial con la presencia de Tamara Pettinato, que provocó una serie de especulaciones en torno al origen de las visitas que recibía el mandatario no solo en la Casa Rosada sino también en la residencia de Olivos. Y entre los nombres que se mencionaron se citaba a Vargues.

Con todo esto de fondo y miles de especulaciones circulando en las redes, se viralizó el supuesto mensaje de Vargues que fue compartido por De Brito.

Che, rey del chimento, no chequeas la info antes de publicarla y violentar así la dignidad de una mujer?

Y la Sra. Yanina Latorre si te tirás a río se tira también?

Es fake este Twitt y lo sabés.

Espero te retractes x esta vía o caso contrario será ante un Juez.@Gregoriodalbon https://t.co/0Q4EputYct — Ursula Vargues (@ursuvargues) August 11, 2024

La publicación generó una ola de reacciones en las redes sociales y Vargues no tardó en responder con firmeza desmintiendo categóricamente la veracidad del mensaje . En un tuit contundente, exigió a De Brito que se retractara por haber difundido información falsa.

En un mensaje dirigido al conductor de LAM, Vargues expresó: “Rey del chimento, ¿no chequeás la información antes de publicarla y violentar así la dignidad de una mujer? Y la señora Yanina Latorre, ¿si te tirás al río se tira también? Es fake este tuit y lo sabés. Espero te retractes por esta vía o caso contrario será ante un juez”, apuntó, dejando claro que tomaría medidas legales si el conductor no corregía su accionar.

No sabía q era tu Reina!

La verdad, no tenía mucha esperanza en tu retractación.

Pero mi abogado @Gregoriodalbon me dijo que eras un caballero o algo así…

Agradezco tus disculpas y q te hayas retractado.

Buena semana REY. https://t.co/fQ4C6KDxKc — Ursula Vargues (@ursuvargues) August 12, 2024

El ida y vuelta entre ambos continuó y el periodista de espectáculos le respondió: “Reina de la nada misma, ¿ya explicaste a qué corno fuiste a ver al violento a la quinta de Olivos, mientras se morían 130 mil argentinos?” Y sumó: “Si es fake, me retracto (...) Te deseo un éxito en la vida. Que te llegue”.

No me quedó claro a qué ibas a OLIVOS en pandemia.

Como siendo tan poco representativa, llegaste a ese lugar? Como era tu relación con Alberto? Por qué la confianza?

No te parece contradictorio mientras morían 130 mil argentinos? Mientras no podíamos velar a nuestros muertos?… https://t.co/Oml0pORZ3v — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 12, 2024

Lejos de quedarse callada, la exmodelo retrucó: “No sabía que era tu reina. La verdad, no tenía mucha esperanza en tu retractación, pero mi abogado Gregorio Dalbon me dijo que eras un caballero o algo así... Agradezco tus disculpas y que te hayas retractado . Buena semana, rey”.

Aunque De Brito no se quedó callado y siguió la tensa conversación virtual: “No me quedó claro a qué ibas a Olivos en pandemia . ¿Cómo siendo tan poco representativa llegaste a ese lugar? ¿Cómo era tu relación con Alberto? ¿Por qué la confianza? (...) Cuando puedas, entre todas tus ocupaciones, ¿me contás?”

Más allá de este cruce virtual, la exmodelo también expresó su malestar con todos los medios que levantaron el tuit sin chequear la veracidad de la fuente y remarcó: “La violencia debe ser repudiable siempre. El tuit es fake”.

“Mentira atroz”

Florencia Peña se refirió a las acusaciones que recibió sobre haberse reunido con Alberto Fernández

Otra famosa que se vio envuelta en este escándalo y que decidió salir a hablar para dar por terminado el tema fue Florencia Peña. Ayer, durante el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play, la actriz aseguró que intentaron ensuciarla otra vez y que la visita que ella realizó al expresidente fue simplemente para hablar de los protocolos para que los actores pudieran volver al trabajo durante la pandemia.

“De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo”, expresó y agregó: “Soy trending topic en este momento en Twitter por esa visita. No hay nada nuevo. No es que algo pasó. Y con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos que se los coma tranquilo mirando los Juegos Olímpicos porque no hay ni video, ni foto, ni nada”.

Después señaló: “Gasto energía vital en defenderme, ¿por qué? Yo no quiero que la gente me quiera. El que me quiere, me quiere y el que no, no, pero yo no voy a dejar que me jodan porque yo no jodo a nadie. (...) No soy una chiquita que recién empieza y además llegué por cómo soy: porque soy una mina honesta y no tengo que esconderme”.

