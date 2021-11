La particular canción con la que Jorge Lanata abrió su programa tras la despedida de Marcelo Longobardi

Tal como informó LA NACIÓN a comienzos de esta semana, Marcelo Longobardi presentó su renuncia a Radio Mitre. El periodista abandonará la conducción de Cada mañana, el ciclo que lidera las mañanas de lunes a viernes. Si bien su decisión no fue tomada en base a los roces que tuvo con Jorge Lanata por la puntualidad en el pase de sus programas, la situación sí habría funcionado como detonante. Este martes, luego de que su colega se despidiera de sus oyentes, el conductor de Lanata sin filtro eligió una particular cortina musical para comenzar su jornada que no pasó desapercibida en las redes sociales.

“Ser líder es algo que procuramos en la vida y es un privilegio lograrlo”, le dijo Longobardi a sus íntimos cuando les comunicó la decisión de abandonar su ciclo radial. ”Conviví con eso, conozco los privilegios, cada costado positivo. La responsabilidad que implicó y disfruté mucho de estos 21 años”, manifestó. En diálogo con su familia, además, reconoció: “No puedo enamorarme ni obnubilarme con ser líder 21 años. Me parece que 21 años es suficiente. Uno tiene que saber desprenderse y ponerse un límite. El éxito es maravilloso pero te engaña, es peligroso y si te descuidás te mata. Manejarlo es muy difícil. Creo haberlo hecho de un modo apropiado y responsable. Radio Mitre me entregó su confianza y eso lo valoro muchísimo”.

La despedida de Longobardi de Radio Mitre (Parte 1)

De esta manera, el conductor dejó claro que el conflicto por la impuntualidad del pase con Lanata fue apenas una anécdota en esta importante definición. Así, las razones tienen que ver con cuestiones más personales: por un lado, entender que un ciclo se ha cumplido y, por el otro, la búsqueda de una mejor calidad de vida, una misión que en un contexto post pandémico se vuelve cada vez más imperiosa.

Los oyentes no dejaron pasar la particular cortina musical con la que empezó Lanata sin filtro (Radio Mitre)

El martes por la mañana, el comienzo de Lanata sin filtro tuvo una particularidad que sus seguidores hicieron notar en Twitter. Es que, tras unas emotivas palabras de Longobardi, el programa de Lanata comenzó con “La Bikina”, interpretada por Luis Miguel. Se trata de una popular canción mexicana dedicada a una mujer “altanera, preciosa y orgullosa”. “Solitaria, camina la bikina / Y la gente se pone a murmurar / Dicen que tiene una pena / Dicen que tiene una pena, que la hace llorar”, sostiene la letra de Rubén Fuentes, lanzada en 1964. En otro pasaje, añade: “Altanera, preciosa y orgullosa / No permite la quieran consolar / Pasa luciendo su real majestad / Pasa, camina y nos mira sin vernos jamás”.

La despedida de Marcelo Longobardi de Radio Mitre

En un sentido discurso, Longobardi compartió las razones de su decisión y reveló algunos detalles íntimos de su salida de Mitre.

Por un lado, agradeció los diferentes premios y reconocimientos que obtuvo Cada mañana a lo largo de los años y remarcó el “honor de ser nombrado como uno de los muy pocos miembros de la Academia Nacional de Periodismo” por su labor. En ese sentido, le dedicó unas palabras a Joaquín Morales Solá (presidente de la academia) y a su amigo Jorge Fontevecchia. Además, agradeció a las autoridades de la radio, que intentaron revertir su decisión en los últimos meses.

La despedida de Longobardi de Radio Mitre (Parte 2)

Luego, habló de sus colegas Jorge Fernández Díaz, Alfredo y Diego Leuco. “Estoy muy agradecido a todos. Juntos hemos construido un entramado personal clave en el éxito de la radio”, manifestó. Sobre Diego, expresó que mantienen un vínculo muy especial. “Saben que Diego es como una especie de hijo y anoche me escribió algo terrible”, dijo. A continuación, con la voz quebrada, leyó un fragmento de la carta: “Te voy a extrañar mucho. Fuiste tan generoso, humano, contenedor y estricto. Te debo mucho y te lo voy a agradecer siempre”. Además, la lista de periodistas a los que extendió su agradecimiento incluyó a Lanata, entre muchos otros nombres con los que compartió su trabajo en radio y televisión.

Finalmente, Longobardi saludó a su audiencia: “No tengo palabras de agradecimiento con los oyentes. Ellos me permitieron despertarlos durante casi 6000 mañanas, ingresar en sus casas y formar parte de sus vidas. Siempre he sentido ese afecto y esa confianza. Solo quiero decirles gracias por tanto”.