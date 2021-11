Marcelo Longobardi se despidió de Radio Mitre: la emoción de María Isabel Sánchez, Alberto Cormillot y Mercedes Ninci

María Isabel Sánchez está conmovida por la despedida de Marcelo Longobardi de Cada mañana, el programa que conduce desde hace 21 años, primero en Radio 10 y desde 2013 en Radio Mitre. “Con Marcelo y Rolo (Villar) llevábamos 21 años de trabajo en los que pasamos por todo, cada uno en sus vidas privadas y en lo profesional. Logramos un vínculo personal hermoso y una sinergia espectacular en lo laboral”, cuenta la locutora y periodista en diálogo con LA NACION.

Emocionada, Sánchez repasa el último programa y la sentida carta que leyó Longobardi. “Hoy nos hizo llorar a todos, y a miles de oyentes que me escribieron contándome que se les caían las lágrimas. Las palabras de Marcelo fueron emotivas y cargadas de sabiduría. Y más allá de que su partida nos deje tristes, creo que todos entendimos que su deseo de cambio es genuino y necesario. Después de sus palabras al aire nos quedamos todos con un nudo en la garganta y no pudimos hablar, pero nos escribió un mensaje muy cariñoso y nos dijo que después nos llamaría. Dejar un programa en la cima es una decisión muy difícil y a él también le debe haber costado mucho . Nosotros, el equipo, vamos a reinventarnos para crear otro programa que seduzca al oyente tanto como lo hizo Cada mañana, porque amamos lo que hacemos y siempre tratamos de darlo todo. No será fácil, pero empezar de nuevo es parte de la vida, en donde lo único permanente es el cambio”, cerró.

Alberto Cormillot: “Marcelo fue muy generoso conmigo”

“Hace apenas 11 años que estoy en el programa y ya era una costumbre compartir las primeras horas del día en la radio con Marcelo (Longobardi). Pero entiendo que son etapas y que en un momento se terminan. A fin de año seguramente habrá otro conductor, otro programa, otra gente”, cuenta el doctor Alberto Cormillot, quien vivió con mucha emoción el último programa del periodista al frente de Cada mañana.

“Marcelo fue muy generoso conmigo, me dio espacio y libertad y poder conocer facetas mías que no imaginaba tener. Pero en el último tiempo le había perdido el placer, se notaba que no disfrutaba como antes, por eso entiendo su decisión: lo estaba padeciendo. Había dejado de ser el de antes, el que disfrutaba cada minuto del programa. Estaba sobrecargado”, agrega Cormillot.

Cada mañana y un festejo de carnaval en pleno estudio

“No tiene nada que ver con su nuevo proyecto en CNN Radio, sino que es un cambio personal que ya se veía venir. Y lo de Lanata (en referencia a los pases cada vez más tensos que se produjeron entre ambos conductores) fue un chispazo. Nosotros decíamos que no era para tanto pero evidentemente fue la gota que rebalsó el vaso y entones sí era para tanto”, asegura. “A mí me inspiró su decisión. Entro muy temprano a la radio y ahora que tengo a mi hijo Emilio quiero disfrutarlo, porque para levantarte a las 4 de la mañana tenés que acostarte a las 9 de la noche, con lo cual tengo poco tiempo para disfrutar de la familia. Y mi trabajo, en realidad, empieza cuando termino y voy a la clínica, a ALCO a Dieta Club, al hospital, tengo varias actividades. Habrá que ver, quizá viene otro conductor y esto se termina en diciembre. No voy a hacer cambios ahora. De todos modos, Longobardi me permitió conectarme con un público nuevo: antes las mujeres le pedían a los maridos que le sacaran una foto conmigo y ahora me paran los maridos y le piden a sus esposas que saquen la foto. Interesante este cambio de audiencia”, resume.

Mercedes Ninci: “Entiendo perfectamente lo que le pasa”

Mercedes Ninci también acompaña a Marcelo Longobardi en Radio Mitre desde hace años. “Lo voy a extrañar muchísimo porque es muy buen compañero. Aparte me encantaba ese resumen que hace, en el que te enterás de todo”, señala la periodista y agrega: “Es muy triste, pero entiendo perfectamente lo que le pasa. Marcelo es un éxito bárbaro, todo el mundo escucha a Longobardi. Cuando escuchaba su carta se me caían las lágrimas pero es una decisión que el tomó y le deseo lo mejor, y que sea muy feliz porque dio muchísimo a la radio y se merece ser feliz. Realmente conmigo ha sido muy bueno, lo voy a extrañar”.