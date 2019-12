Mariano Peluffo: "La de Gran Hermano fue una etapa hermosa, pero no la extraño"

Mariano Peluffo trabaja seis días a la semana y el restante a veces conduce eventos; está al frente de dos ciclos en Net TV y los domingos está al aire en La 100 Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 00:02

Es la media tarde de un jueves y durante un intervalo largo del evento de fin de año de una cadena de supermercados que lo tiene como animador, Mariano Peluffo recibe a LA NACION en uno de los camarines del teatro Ópera, sede de la fiesta. Se lo nota de muy bueno humor y con cierta ansiedad por las preguntas que vendrán.

A los 49 años, Peluffo ya acredita 22 prácticamente sin interrupciones frente a las cámaras, como conductor, panelista y animador en diversos programas. Desde octubre del año pasado está al frente de dos programas diarios en Net TV: al mediodía conduce Como todo (de 12 a 14) y por las noches Cuestión de peso (de 20 a 22). Además, desde hace cinco años los domingos es uno de los animadores más escuchados de la FM, al frente de Abierto los domingos (de 10 a 14 por La 100).

-Estás al aire de domingo a viernes, ya sea en televisión o en radio. Tengo una curiosidad, ¿qué hacés los sábados?

-Los sábados es mi domingo, no trabajo. No trabajo en tele. Siempre me termina tocando un evento, algún viaje. A veces es un evento por el que tengo que viajar y se complica un poco la logística, pero trato de manejar los tiempos. La verdad es que estoy súper contento y trato de hacer todo lo que puedo.

-¿Empezaste a conducir eventos en los últimos años?

-Siempre lo hice, lo que pasa que cuando hacíamos Gran Hermano era imposible, porque nunca te podías comprometer a un evento con antelación. Ahora son diferentes los horarios que manejo, es una carga más ordenada; una carga horaria intensa pero ordenada.

"Los sábados es mi domingo, no trabajo. No trabajo en tele. Siempre me termina tocando un evento, algún viaje", cuenta Peluffo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

-¿Extrañas el Mariano de Gran Hermano, el de Telefe?

-No, no. Fue una etapa hermosa la de Gran Hermano pero no la extraño. También fue muy lindo trabajar en Talento argentino, Master chef, entre otros. Yo empecé en el canal en el primer Gran Hermano, en 2001.

-¿Y hace cuánto te desvinculaste?

-Lo último que hice en Telefe fue en 2017, con Julieta Prandi. Fueron cuatro programas especiales. Se llamaba APP - Acercamos Pasado y Presente-. Y a fines de ese año, 2017, de común acuerdo cerramos el vínculo de tantos años. Después, al poco tiempo, tuve un par de reuniones con la gente de Turner. Estuve casi un año y medio a la tarde, en TNT Sports, en un magazine. Luego tuve una reunión con Guido (Kaczka) y Martin (Kweller) y me propusieron sumarme a Net TV.

-La nombraste a Julieta Prandi, ¿con ella trabajaste solo en esos cuatro programas?

-Sí. Tengo muy buena relación con ella, es una excelente persona. Cada tanto cruzamos algunos mensajitos, o le escribo algo. Pegamos muy buena onda. Hemos hecho un evento en Pinamar, en un parador. Ella estaba mucho en Pinamar porque su exmarido era el dueño de una cadena de restaurantes.

-¿Cómo viviste la separación?

- Mi vínculo siempre fue con ella. A Claudio (su ex marido) me lo he cruzado y nos hemos saludado. Estoy a full con ella. Cuando leí la nota no lo podía creer, y me parece que está como en una gran batalla y la va a sacar adelante. Una batalla dificilísima. Pero la veo súper bien, súper fuerte. La veo muy plantada y eso me parece que está buenísimo.

Como todo, uno de sus programas en Net TV Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

-¿Cómo surgió el programa Como todo ?

-Yo tenía ganas de hacer un programa de cocina. Yo ya había tenido experiencia con Maru (Botana) en su momento, con Narda (Lepes) en Fox. Y cuando me reuní por la propuesta de hacer algo en Net TV dije que quería hacer un programa de cocina. Me dijeron: "hagamos los dos, el de cocina y Cuestión de peso, si es un canal nuevo".

-De los tres programas más vistos del canal, dos son los que conducís vos.

-Eso me pone muy contento, porque me pone feliz que la gente acepte las dos propuestas. Cuestión de peso es un formato que siempre vuelve y al que se le van cambiando las conducciones. Andrea Politti, Claribel (Medina), después Fabián Doman y ahora me toca a mí. Es un formato que no deja de estar vigente nunca. Seis de cada diez personas sufren de obesidad. Es un programa de servicio, de salud. Esta temporada tratamos de volcarnos más al servicio y no tanto al reality.

Mariano Peluffo también tiene una productora: Salta violeta Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

-¿Extrañas la otra tele?

-Fue una etapa muy buena, que duró 17 años. En Net hacemos la tele como antes; nos juntamos después del programa. Net es un colegio chico, donde todos los profesores se conocen y todos los padres nos conocemos. Hoy Telefe y eltrece son mega estructuras donde tenés que estar más a tono con los resultados. Nosotros nos divertimos todos los días. Nos vamos al mediodía y nos duele la panza de reírnos; nos lo dice la gente en las redes. Tenemos la receta y no tenemos gente que nos diga: "¡Uh! No entendemos la receta. Tenemos muy buenos cocineros y todos vienen a divertirse.

-¿Cómo es tu sábado, tu día libre?

-Yo tengo tres hijas: una terminando el secundario, una que está arrancándolo y la otra que está en la primaria. Se dividen los días para estar conmigo y con la mamá. Estoy separado desde hace varios años. Los fines de semana trato de hacer todo lo que pueda con ellas a full y si no me toca estar con ellas, entonces laburar, viajar, descansar, salir. Cosas muy tranquilas.

-¿Hace cinco años que están en La 100, los domingos. Habías hecho radio antes?

-Nos está yendo muy bien. Es una radio número uno. Jamás había hecho, mi primera y única experiencia es esta. Creo que me ayudó mucho la tele. Yo pasé de la tele a hacer radio. Tengo una amistad con Diego Poso (director La 100 y de Cien Radios) y él me decía que tenía que hacer radio. Yo le decía que no hasta que me dijo: "tenés que empezar este año". Y de eso hace ya cinco temporadas. No estoy para hacer radio todos los días. Quedamos los domingos a la mañana. Es el programa para las personas que van a hacer las compras, para el que prepara el asadito del domingo, lava el auto o va a la fábrica de pastas. Es un programa que no tiene noticias. Es música y acompañamiento.

-¿Sos de escuchar radio?

-Sí. Banco a la radio como medio y a La 100 como emisora, que está muy sólida y muy fuerte a nivel de estructura y tiene muy claro adónde va, a quién le habla y a quién no. Eso hoy es un gran diferencial.

-Además tenes una productora, Salta violeta.

-Mirá hace poquito participamos con la productora de una película que se llama Claudia, con Dolores Fonzi. La dirigió Sebastián De Caro, un amigo. Nos metimos a ver de qué se trataba el mundo del cine. Estuvo bueno, una peli linda, divertida, comedia negra, bien Seba De Caro.

Claudia, la película que protagonizó Dolores Fonzi en la que Peluffo estuvo involucrado con su productora, Salta violeta 01:29

Video

-¿Tenés socios?

-En realidad la productora es mía y tiene una participación mi hermano, que trabaja conmigo.