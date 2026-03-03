La Red renueva su grilla y volvió un antiguo Perro de la calle a la mesa

En el marco de una serie de renovaciones estratégicas en su grilla de programación, Radio La Red estrenó oficialmente Empezando el día, el nuevo ciclo periodístico conducido por la periodista Mariana Contartessi. El programa se emite los domingos de 8 a 10, consolidando la apuesta de la emisora por el análisis de actualidad en la primera mañana dominical.

Para esta nueva etapa, la periodista -quien también integra la señal de noticias Ar12 y el programa Desayuno Americano (América TV)- está acompañada, entre otros, por Carlos Burgueño en el análisis económico, Mariano Puppo en la cobertura deportiva y Ale Arce en la locución.

Este lanzamiento se suma a los recientes cambios en la programación diaria de la AM 910, que incluyeron el nuevo horario de Paulo Vilouta (#Vilouta910) de 6 a 9, seguido por el debut de Toti Pasman (#Pasman910) de 9 a 12. Por su parte, el ciclo de Gustavo López (#Lopez910) se trasladó a la franja de 12 a 14, mientras que Hugo Balassone cierra el dia con #Futbol910 de 21 a 0.

Con estas incorporaciones, La Red no solo refuerza su contenido informativo y de opinión, sino que reafirma su posición como referente en la cobertura de grandes eventos deportivos, manteniendo los derechos de los principales torneos de fútbol y preparándose para los despliegues especiales en competencias internacionales.

Tras 6 años “Cayetano” volvió a Perros de la Calle

Luego de seis años de caminos separados, el ciclo Perros de la calle (conducido por Andy Kusnetzoff en Urbana Play 104.3 FM, de lunes a viernes de 9 a 13) recuperó en los últimos días una de sus piezas fundamentales: Nicolás “Cayetano” Cajg, quien ocupa el lugar que dejó Sofía Martínez tras su salida en diciembre pasado.

“Estoy muy contento. Nunca dejé de considerarlo mi casa; yo nací acá adentro. Entré a Perros de la calle a los 22 años, me crié acá”, expresó al aire.

El periodista, quien fue parte esencial del programa entre 2002 y 2020, se había distanciado del equipo durante la histórica mudanza de Metro 95.1 a Urbana Play a finales de 2020. En aquel entonces, optó por no acompañar el cambio de emisora, una decisión que generó diferencias en el equipo y con su director, Andrés Pandiella.

La vuelta de Cayetano se produce tras el cierre de su ciclo en Metro, emisora donde permaneció hasta agosto de 2025. Tras la reestructuración de Alpha Media, la mítica FM 95.1 se transformó en MPH (Metro Power Hits), una señal volcada exclusivamente a la música.

Nacional y las transmisiones en el Mundial 2026

Como es sabido, el Gobierno nacional confirmó que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán a todo el país los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial de 2026. Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el costo de los derechos no impactará en las arcas del Estado: “Gracias a un acuerdo comercial, el gasto no será afrontado con el dinero de los impuestos”, señaló el funcionario.

Bajo el lema “Nacional es Mundial”, la AM 870 transformará su grilla entre el 11 de junio y el 19 de julio. Las tiras diarias, tituladas Pasión Mundial (lunes a viernes de 13 a 15 y de 19 a 20), ofrecerán un análisis exhaustivo e información desde las sedes de EE. UU., México y Canadá. Por su parte, Fútbol Show Mundial será el ciclo de los fines de semana (de 15 a 22) dedicado a la transmisión de los encuentros más destacados de la competencia.

La cobertura contará con los relatos y el análisis de Martín Perazzo, Nicolás Álvarez y Eladio Arregui, junto a un equipo de corresponsales que brindarán actualizaciones constantes durante toda la programación diaria de la emisora.