La locutora Diana Zurco, al noticiero de la TVP

Con amplia trayectoria en radio, arriba a la pantalla

Conformará una dupla con el periodista Ariel Senosian en el envío informativo central de las 19

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2020

En los últimos días se conoció que entre los principales cambios en la programación de la Televisión Publica Argentina, bajo le gestión de Eliseo Álvarez y la gerencia de noticias de Daniel Míguez, una de las caras de TPA Noticias será la locutora Diana Zurco. Actualmente, la locutora trans es una de las voces de La Once Diez, Radio de la Ciudad AM 1110 y es parte del equipo de Cosas que pasan y Massaccesi que nunca. Aún no está definido si Zurco también ocupará un espacio en el noticiero de la medianoche en lugar de Gustavo Sierra, periodista al cual se le venció el contrato. Lo que sí está decidido es que Zurco junto con el periodista deportivo Ariel Senosian conformen la dupla que conducirá la edición central de las 19. De esta manera, la gerencia, busca impactar con un gesto de inclusión en la imagen de la TV Pública. Por otro lado, según señalaron las autoridades, los trabajadores permanentes del canal continuarán, pero no así los contratados por la gestión anterior.

Qué está pasando en la radio y la TV

TV

El nueve cambia su grilla de las tardes

El Nueve decidió renovar sus tardes desde el 9 de marzo próximo. Por eso es que los programas que ya están al aire modificarán sus horarios. Así, Confrontados, Todas las tardes y Hay que ver, que actualmente se emiten a las 15, 16 y 17.15, respectivamente, presentarán nuevos horarios. Hay que destacar que Confrontados cambiará a sus conductores y el equipo. La nueva conductora será Marina Calabró acompañada por panelistas hombres.

RADIO

Los mejores de siempre llegan a Radio 10

Desde el dos de marzo, todos los domingos a la medianoche, llega a Radio 10 AM 710, Los mejores de siempre, un clásico con los grandes protagonistas del fútbol, la política y el espectáculo. Un espacio distendido de la mano de Roberto "el Flaco" Rinaldi. El ciclo nació en 2000 con el objetivo y la intención de mostrar a sus oyentes la vida completa de los protagonistas desde otra mirada. La idea es darle continuidad a ese tipo de historias que emocionan.

Radio II

Volvió Cosechas y Negocios a Radio con Vos 89.9 FM

Comenzó la tercera temporada de Cosechas y negocios en Radio con Vos, los sábados de 7 a 8, con la conducción de Santiago Spaltro y Ximena Casas. El ciclo trata temas de economía, energía y campo de una manera amena, alejándose de lo más técnico para llegar a un público amplio. A pesar del horario tuvieron muy buenos entrevistados, entre economistas y CEO de empresas agropecuarias y energéticas.

RADIO III

EL Duende inicia su octava temporada en Del Plata

Guillermo Petruccelli y su emblemático ciclo El duende inicia en 2020 su octava temporada ininterrumpida en Radio del Plata AM 1030. El programa es un clásico con 22 años en el aire que pasó por prestigiosas emisoras, convirtiéndose en un referente de los fines de semana en Del Plata. Este año va los sábados de 15 a 17 en simultáneo por RSCradio por rscradio.com.ar/reproductor.html.