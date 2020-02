Minuto a minuto: Sofía Martínez, una revelación en el periodismo deportivo

Sofía Martínez con nuevos desafíos en la radio

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de febrero de 2020 • 00:15

RADIO: Sofi Martínez y un 2020 deportivo

La periodista deportiva revelación 2019, Sofía Martínez, se prepara para un 2020 con mucho trabajo dentro del periodismo deportivo. Para comenzar, junto con Gustavo Kuffner y Claudia Villapun son parte de Puede pasar un magazine deportivo en la primera mañana de la FM deportiva Club Octubre 94.7, de lunes a viernes de 7 a 9. A la vez en la misma radio, es parte de Pibas con pelotas los sábados de 9 a 10, donde se debate y se plantean las problemáticas que vive el fútbol femenino en la actualidad. Por el lado de televisión sigue siendo parte de #SomosArgentina, el ciclo de actualidad deportiva que se emite a diario de 18 a 19 en la Televisión Pública Argentina. Por último, la ex cronista de Pampita Online, estará en las transmisiones oficiales de los partidos de la Copa Conmebol Libertadores para Facebook - la unión de Conmebol con Facebook producido por Pegsa.

RADIO II: Mariana Arias, Tal vez te sorprenda

La periodista de La Nación+, Mariana Arias debutó en Radio Con Vos 89.9 FM con Tal vez te sorprenda, un lugar para curiosos. Una vez por semana, durante una hora, Mariana repasará los principales temas de la semana los sábados a las 13. Temas del país y el mundo y entrevistará a los protagonistas más destacados de la actualidad y propone un programa para todos aquellos que aún tienen ganas de dejarse sorprender, de abrir bien los ojos como cuando eran chicos. Un repaso por las historias más importantes de la semana, con entrevistas imperdibles, recomendaciones culturales y la mejor música.

TELEVISION: Vuelve El Pollo Álvarez y sus amigos

El lunes 2 de marzo, comienza la cuarta temporada de Con amigos así el ciclo diario que conduce Joaquín El Pollo Álvarez desde las 18.30 en la señala KZO. En este 2020 El Pollo estará junto a Cande Ruggeri, Magui Bravi, Pablito Giménez y Javier Ponzone. Todo bajo la producción de Claudio Peluca Brusca.

CABLE: Nuevo Noticiero en A24

Esta semana, la señal de noticias A24 presentó Equipo de Noticias el nuevo noticiero de 10 a 13 o con la conducción de Facundo Pastor y la periodista de LA NACION y La Nación+ Florencia Donovan. Los periodistas están acompañados por Paulo Vilouta, Gabriel Ziblat, Clara Salguero, Javier Díaz, Cata de Elía, Adrián Pallares y Rubén Rabanal.

STREAMING: Fanny Mandelbaum volvió Sin Miedo

Esta semana regreso Fanny, sin miedo el programa de Fanny Mandelbaum en conexionabierta.com.ar, en su octava temporada. Bajo el lema: "No hay nada nuevo bajo el sol, y mi programa no es la excepción hace muchos años que ustedes me conocen, no cambié, y ahora ya es tarde para cambiar. Digo lo que pienso, hago lo que siento y voy a compartir con ustedes, la gente que admiro, las frases que emocionan y todo aquello que toque mi corazón", Fanny invita al oyente a sumergirse en un magazine de entrevistas profundas e íntimas. El ciclo se emite los jueves de 16 a 18.