Juan Carlos “Toti” Pasman conducirá la segunda mañana de La Red

Tras confirmarse que Gustavo López dejara la segunda mañana de La Red en febrero próximo (actualmente su ciclo #Lopez910 se emite de 10 a 14), se confirmó que Juan Carlos “Toti” Pasman conducirá un nuevo programa llamado #Pasman910, de 9 a 12, desde el 9 o 16 de febrero. De esta manera, la primera mañana de la AM 910 (que cierra un muy buen 2025 a nivel audiencia) seguirá a cargo de Paulo Vilouta, pero su ciclo #Vilouta910 se emitirá de 6 a 9 y no hasta las 10 como lo viene haciendo en los últimos años.

Recordemos que #López910 terminará reduciéndose a dos horas, de 12 a 14, debido a un pedido expreso del periodista. La solicitud responde a una sobrecarga horaria vinculada con sus tareas en ESPN, donde también desarrolla su labor periodística.

Por el lado de #Futbol910, ciclo que conduce a diario Pasman, actualmente de 21 a 0, pasará a estar a cargo de Hugo Balassone en 2026.

Amadeus vuelve en formato digital

En marzo de 2026 volverá a estar al aire Radio Amadeus, la emisora dedicada a la música clásica. A través de un comunicado, Emisiones Culturales, titular de las marcas Radio Cultura y Amadeus, comunicó que el 1° de marzo de 2026 lanzará nuevamente Radio Amadeus, emisora que estará dedicada principalmente a la música clásica. La programación estará basada en la colección discográfica de Radio Cultura y de Sergio Renán, ex director general de Teatro Colón, que fue donada por su hija Norah Renan a Radio Cultura, y que estará a disposición de Amadeus para este proyecto.

Desde Emisiones Culturales informaron que la intención es recuperar esta tradicional marca para que esté al servicio del público. La emisión será por streaming y la radio será operada por el equipo de Radio Cultura y supervisada por un consejo editorial que fijará la calidad de la emisión. Amadeus podrá disfrutarse a través de www.amadeusradio.com.ar

La Cámara de Diputados declara de Interés Cultural al ciclo Buenos Aires Retro

El clásico musical de Radio Buenos Aires celebra su séptima temporada en un año donde la emisora acumuló múltiples reconocimientos culturales nacionales e internacionales.

El programa Buenos Aires Retro, emitido por la AM 1350 (de lunes a viernes de 20 a 23), fue declarado de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, destacándose por su aporte a la memoria colectiva, su llegada nacional y su capacidad para difundir expresiones culturales de manera federal.

Conducido por Gerardo Presas y Mariana Guedella, musicalizado por Romina Diacovo, es una creación coordinada por Gastón Gaspar, y se afianza como un espacio que conecta música, historia e identidad en cada emisión.