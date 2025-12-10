Novedades en la radio. Despidos en Radio Provincia, la propuesta de verano de Urbana Play y los 25 años a puro tango de La 2X4

La 2X4, la radio de tango de la Ciudad de Buenos Aires, cumple 25 años

La FM 92.7 2x4, la radio de tango de la Ciudad Buenos Aires, está celebrando sus 25 años con un ciclo de 10 conciertos en vivo desde el hall de sus estudios en Palermo, que se emiten vía streaming y luego se convertirán en 10 programas especiales que se verán en la pantalla del Canal de la Ciudad (y en cápsulas para redes, claro).

Los conciertos muestran lo mejor del tango actual, una nueva época de Oro impulsada por orquestas jóvenes (Misteriosa Buenos Aires, Tango 64, La Pichuco, San Osvaldo, Color Tango, La Juan D’Arienzo, Elegante Sport, entre otras) que no solo tocan clásicos, sino que componen nuevos tangos. Se destaca el auge del baile y la vitalidad del género, que respeta la tradición, pero mira al futuro. Cada programa incluye testimonios de oyentes famosos, como LuisBrandoni, Mora Godoy, Andrea Ghidone o AnitaMartínez.

En sus 25 años, por los estudios de La 2x4 pasaron jóvenes talentos que hoy son promesas o realidades del tango, como Lissete Grosso Schmid, Milagros Amud, Facundo Martínez, Agustín Massola (de apenas 15 años),Priscila Frizzera, Rodrigo Morel, Valentina Etcheves, Ángel David Otero Figueroa, Orquesta Escuela de Florencio Varela, entre otros.

Despidos en Radio Provincia

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador Axel Kicillof, está afrontando por estos días un conflicto por el despido de 19 trabajadores contratados de Radio Provincia (AM 1270 / FM 97.1) que comenzará a regir desde el mes de enero. Entre los afectados, se encuentran operadores técnicos, de video, community managers, locutores y periodistas, que realizaban tareas habituales de planta desde hace más de dos años.

Esta decisión, comunicada por el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, generó preocupación dentro del sistema de medios públicos, ya que se teme un fuerte deterioro operativo y un vaciamiento de la FM.

Urbana Play presentó Nos vemos en la playa, su propuesta para el verano 2026

La FM 104.3 Urbana Play, se prepara para el verano 2026 con su clásica propuesta en la Costa Atlántica. La radio de Kuarzo Entertainment Argentina (que el 5 de febrero último, luego de 4 años de alquilar la frecuencia a radio Continental, fue adquirida por la productora de Martin Kweller) se instalará en Mar del Plata y Pinamar, desde donde emitirá en vivo desde paradores asociados. Tendrá una programación de temporada, con programas especiales y formatos de “summer weekend”, con coberturas de todo lo que pasa en la playa.

Esta propuesta estará liderada por sus “estrellas”: Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Seba Wainraich, Julieta Pink y Diego Poggi, entre otros.