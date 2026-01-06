Radio con Vos y la AM 750 estrenaron programación veraniega; el Rally Dakar también suena en el aire

La AM 750, operada por el Grupo Octubre, estrenó este lunes 5 su programación 2026.

Ésta comienza a las 5, con Pancho Muñoz y su clásico Las tapas de Pancho. La primera mañana, de 6 a 9, Tomás Méndez conduce Mejor que mañana, y la segunda, de 9 a 13, el clásico La mañana con Víctor Hugo Morales.

Por las tardes, de 13 a 15, Diego Brancatelli estrenó Lo viejo funciona, mientras que de 15 a 17 Nora Veiras hace Página 12.

Para el segmento del regreso, Diego García Sáez y Flor Alkorta hacen de 17 a 20 Damos la vuelta, y de 20 a 21 Después de todo, con Gustavo Campana.

La tira deportiva Relatores continúa de 21 a 23 con Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Alejandro Fabbri, Matías Canillán, Leandro Illia y Viviana Vila entre otros.

Para el fin del día, Alejandro Apo continúa de 23 a 0, y Alejandro Dolina con La venganza, de 0 a 2. De 2 a 5 suena Malena, un ciclo de selección de los mejores tangos.

Radio con Vos también tiene programación de verano

Desde el viernes 2, Radio con Vos puso al aire su programación verano. Bajo el concepto Verano con vos, la transmisión arranca a las 7, con la conducción de Walter Garbino, repasando la tapa de los diarios y las principales noticias del día que comienza. De 8 a 10 están Tamara Pettinato y Gustavo Grabia en la conducción, junto a Walter Garbarino y Esteban Rafele.

Gisela Busaniche

De 10 a 14, el segmento de la segunda mañana es conducido por Agustín Álvarez Rey y cuenta con la participación de Verónica Castañares, Gabriela Vulcano, Federico Yánez y Esteban Rafele.

Por las tardes, bajo el título Verano con Vos Tarde, la FM 89.9 tiene a Nico Fiorentino y Gisela Busaniche,acompañados por Noelia Dans, Cata Serra y Martina Schinnea.

En la segunda quincena de enero se suma Diego Iglesias a la programación, calentando la mañana de cara al debut de Vamo’ a calmarnos -como adelanto LA NACION, desde febrero Iglesias estará a cargo de la primera mañana de 6 a 8-.

En tanto, la última semana de enero se reincorporará Reynaldo Sietecase para liderar el aire de 11 a 14.

Continental y Campeones en el Rally Dakar 2026

Desde el sábado 3 al 17 de enero se lleva a cabo en Arabia Saudita la edición 48° del Rally Dakar, y como viene ocurriendo desde 2009 el programa Campeones, que se emite por Radio Continental, está presente en esta nueva edición.

Una impactante imagen del Rally Dakar en Arabia Saudita Thibault Camus - AP

Por tercer año consecutivo, Campeones incorpora, además, la transmisión en simultáneo por streaming a través de su canal de YouTube.

A través de esa plataforma, se emite de 9 a 13 el seguimiento en directo de la competencia, y entre las 17 y las 18, el resumen final de cada etapa.

Sumado a ello, Campeones mantendrá la transmisión radial a través de Continental AM 590 de lunes a viernes de 22 a 0, con el análisis de lo más destacado de cada una de las etapas de la competencia.