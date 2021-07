Rolando Hanglin se adueña de las noches de Rivadavia con su histórico equipo y con su infaltable segmento de “El gato y el zorro”

El mes comenzó con algunas novedades en radio Rivadavia AM 630, entre las que se destacan La Oral Deportiva y RH Rivadavia. En primera medida, el sábado de 1 a 3 debutó Baby XL (lo mejor de Baby en el Medio, el ciclo que conduce Baby Etchecopar de lunes a viernes de 12 a 15) y, el domingo Juan José Moro debutó con nuevo horario de 22 a 0 con su programa La ronda, (antes de 16 a 18). Quien también estrenó nuevo horario es el histórico ciclo deportivo La Oral Deportiva (con 88 años en el aire), que de ahora se puede oír los sábados de 18 a 0, los domingos de 16 a 22 y de lunes a viernes de 21 a 23, siempre con Alejandro Calumite, Martín Perazzo, Jorge Marinelli, Franco Rabaglio, Javier Tabares, Diego Olave y equipo.

La otra gran novedad de la programación de la AM de AlphaMedia, es que Rolando Hanglin, junto con Florencia Ibáñez y Mario Mactas (que el año pasado reunió nuevamente a este histórico trío de Radio Continental AM 590 durante años) dejaron el horario de 21 a 23 y, ahora, RH Rivadavia se emite de 22 a 0.

Recordemos que el periodista y escritor llegó a la AM 630 el 28 de septiembre de 2020 luego de 13 años en Radio 10 AM 710. Así siguió con la línea para que los oyentes encuentren un espacio para hablar de amor, encontrar su pareja, y el exitoso “El gato y el zorro”, el sketch que empezó como un pase entre programas en Continental y terminó generando giras teatrales, un libro y hasta un encuentro por streaming.

Jorge Lanata Twitter Radio Mitre

RADIO

Malestar de los oyentes de Lanata tras los cambios en su programa

Desde hace unos días el ciclo Lanata Sin Filtro (lunes a viernes de 10 a 14 en radio Mitre AM 790) sufrió una serie de modificaciones por decisión de su conductor, Jorge Lanata. Las modificaciones no cayeron bien en la audiencia y sorprendió a propios y extraños. Entre los cambios es que ya no habrá columnas por horarios (cada columnista desarrollaba sus temas en 30 minutos en horarios fijos). La decisión repercutió en redes sociales de manera muy negativa en el público y, sobre todo, en la columna de pasadas las 13 con Marina Calabró y su información del espectáculo (ya que se reproducía por You Tube y así se podía ver en cualquier horario y cosechaba una importante cantidad de visualizaciones). El lunes 28 de junio, primer día de los cambios, causó mucha confusión a la audiencia de la AM del Grupo Clarín. Muchos oyentes criticaron la decisión ya que tenían incorporada en sus rutinas de la mañana el horario de la columna que le interesaba y no estar escuchando el ciclo las cuatro horas que dura. Ahora restará esperar de acá a octubre para saber cómo repercutió este cambio en las mediciones de audiencias trimestrales. Además de Calabró tienen sus columnas Martín Tetaz, Santiago García, Gabriel Levinas, Rolando Barbano, Flavia Pittella y Karina Vilella.

RADIO

Di Natale y Rial, las nuevas apuestas de Radio 10

Esta semana Radio 10 sumó a sus tardes a Juan Di Natale (que debuta en una AM) y a Jorge Rial. El ex CQC y conductor de C5N está al frente de Segunda dosis (de 15 a 17.30) junto con Marcos Cittadini, Vanesa Petrillo, Alejandra Quevedo, Esteban Sassi, Alejandra Dirassar y Árabe Ramil. Por su parte, Jorge Rial, quien regresa a la AM 710, está al frente de ArgenZuela (de 17.30 a 20) un ciclo periodístico acompañado por Sofía Caram, Elio Rossi, Ezequiel López, Andrés Lerner, Florencia Ibáñez y el abogado Miguel Ángel Pierri.

RADIO

Bonadeo en Metro por los Juegos Olímpicos

El periodista Gonzalo Bonadeo será el encargado de cubrir para la programación de Metro 95.1 FM todas las alternativas sobre los Juegos Olímpicos Tokyo 2021. Los mismos, se desarrollarán en esa ciudad de Japón entre el 23 de julio y el 8 de agosto próximo. En televisión lo hará para TyC Sports.

CABLE

Malditos nerds el programa que une a Pergolini y Víctor Santa María

Los periodistas especializados en cultura pop y videojuegos Rippy Rizza y Guillermo Leoz conducen Malditos nerds (de lunes a viernes de 23.30 a 0, por la señal de noticias IP (Información Periodística). Se trata de un programa de gaming, difusión de la cultura pop y tecnologías, y forma parte del primer acuerdo entre el Grupo Octubre de Víctor Santa María (dueño de la señal) y Mario Pergolini, ya que la marca pertenece al conductor y productor. Cabe recordar que este ciclo tuvo su versión radial en FM Vorterix 92.1