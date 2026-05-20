Radio 10 busca ciclos más descontracturados y no está más Liliana López Foresi

Son días clave para dos de las emisoras principales del Grupo Indalo. Mientras Radio 10 AM 710 se consolida en el segundo puesto del podio de las AM -tras celebrar un crecimiento del 17 % en su share durante el último mes-, la dirección busca reforzar la grilla del fin de semana. El objetivo es dejar un poco de lado la actualidad económica y política para dar lugar a ciclos más descontracturados. Este impulso coincide, además, con la expansión de la radio mediante la incorporación de nuevas señales en las provincias de Entre Ríos, Santa Cruz y Chubut.

Por estos días, la apuesta se centra en potenciar los sábados y domingos. De hecho, el domingo pasado llegó a su fin Reloj de Arena, el ciclo que conducía Liliana López Foresi de 10 a 12, y próximamente podría haber nuevas modificaciones. Se espera que los anuncios oficiales sobre los conductores y las propuestas que ocuparán estos espacios se conozcan a la brevedad.

Por otro lado, Pop Radio 101.5 atraviesa definiciones cruciales para terminar de delinear su programación de este año. Tras las salidas confirmadas de Elizabeth “La Negra” Vernaci y Lizy Tagliani, la emisora movió sus piezas para fortalecer la primera mañana y el mediodía: Callen al Gallo -con la conducción de La Barby, Damián “El Árabe” Ramil y Carlos Sturze- se emite de 6 a 9, mientras que José María Listorti ocupa la franja de 9 a 13 con su clásico Re Tarde.

La incógnita ahora se traslada al segmento del regreso. Desde abril, el espacio de 16 a 19 dedicado a los éxitos del pop está a cargo de Lucía Rodríguez Bosch; no obstante, se prevé que en el corto plazo las autoridades definan formalmente qué ciclo o conductores se harán cargo del horario de manera definitiva para completar la grilla 2026.

Pablo Rojas deja FM NOW y regresa a Aspen 102.3

A poco más de dos meses y medio del lanzamiento de su programación oficial 2026, FM NOW 97.9 registró su primera baja en el staff -y se rumorea que podría haber otra post Mundial 2026-. El locutor y conductor Pablo Rojas se despidió de la emisora tras dos años de permanencia y dejó la conducción de Modo Offline, el ciclo que se emitía de lunes a viernes en la franja nocturna - lunes, miércoles, jueves y viernes de 20 a 00, y los martes de 21 a 00-.

Mientras la dirección de la emisora define el destino definitivo del programa, el espacio quedó temporalmente a cargo de Alejandro Markman.

Por su parte, Rojas -quien además continúa como la voz en off de Bienvenidos a Ganar en la pantalla de El Nueve- concretó su retorno a Aspen 102.3 FM luego de cinco años. En su vuelta a la radio de clásicos, el locutor ya se puso al frente de dos segmentos claves, Regreso Aspen -de 19 a 21- y Aspen Night -de 21 a 01-.

Pese a este movimiento en su grilla nocturna, la nueva gran apuesta radial del grupo sigue consolidando su propuesta en el aire. Actualmente, la programación de la 97.9 mantiene una fuerte impronta informativa y de entretenimiento con figuras como Paulino Rodrigues, Julieta Tarrés, Juan Pablo Varsky, Eleonora Pérez Caressi, Agustina Casanova y Diego Sehinkman, entre otros.

Además de transmitir por su tradicional dial, la emisora diversifica su distribución digital a través de su web oficial (979now.com), su canal de YouTube en vivo y Mix TV (canal 85 de Flow).

El locutor y conductor Pablo Rojas Instagram

La Once Diez celebra su aniversario en un clima de incertidumbre

Mientras crece la incertidumbre por el futuro de las emisoras públicas porteñas, la AM 1110 -La Once Diez - se prepara para celebrar sus 99 años en el aire.

La primera radio pública de la Argentina, nacida el 23 de mayo de 1927, alcanzará el próximo sábado casi un siglo de vida en un contexto complejo: la primera licitación para su concesión —junto con la de La 2x4 (FM 92.7)— fue declarada desierta al no presentarse oferentes.

A pesar del difícil proceso administrativo que atraviesa la ex Radio Municipal, su compromiso con la cultura porteña se mantiene intacto. Un ejemplo de ello es la continuidad de las transmisiones de las funciones del Teatro Colón a través del programa Abono 1110, que se emite de lunes a jueves, de 20 a 22.

Liderado por el pianista Martín Leopoldo Díaz y acompañado por la locutora Valeria Liboreiro, junto a un sólido equipo de técnicos y operadores, el ciclo logra que la excelencia del Colón llegue a miles de hogares.