A fines de marzo de 2018, el cantautor, empresario y escritor Joe Fernández se vio obligado a renunciar a Gente Sexy, el ciclo radial del que participaba, luego de que se hiciera pública una acusación por abuso publicada en el blog Ya no nos callamos más.

Desde entonces, Fernández siguió adelante con sus presentaciones teatrales, en las que mezcla su costado musical con los conocimientos astrológicos. El programa de Clemente Cancela, en tanto, finalizó unos meses después de la partida de su columnista, una vez confirmada la venta de la emisora a los grupos que presiden Daniel Vila y Marcelo Figoli. Lo cierto es que, casi dos años después, Fernández tendrá revancha: fue convocado por AlphaMedia para sumarse a la Rock & Pop.

Junto a Veronica Tossounian, el músico y astrólogo conducirá desde febrero, de 16 a 20, Llave en mano. "Volver a la radio es volver al amor inicial, a ese amor mágico en donde la comunión con el oyente sigue plagada de misterio", le dijo Fernández a LA NACIÓN. "La radio es imaginación, es corazonadas, es risas, es complicidad. Y que sea en Rock & Pop le da un toque épico alucinante, ya que es la radio con la que crecí, con la que conocí a Lalo Mir, a Bobby Flores, a Mario Pergolini, a tantos héroes anónimos que con los años se hicieron compinches. La radio cumple 35 años y es un placer ser parte del equipo titular que saldrá a defender la camiseta de la Rock&Pop, donde el rock emociona, late, vibra y vive".

"El programa será una explosión de sensaciones, colores, sabores y aromas. Con Vero hubo química desde las primeras reuniones y creo que logramos un maridaje casi tan perfecto como la carne y el vino. El tiempo, como siempre, dirá si hicimos las cosas bien", agregó entusiasmado.

Fernández aseguró que tiene el mejor de los recuerdos de su paso por FM Blue: "Me han cumplido el contrato hasta el último día que salió Gente Sexy al aire y no solamente eso, sino que todos sus directivos me escribieron de manera publica y privada para felicitarme por este nuevo desafío". Luego, sumó: "A la distancia, creo que mi salida de Gente Sexy fue mal manejada por todos los que formábamos parte del equipo, pero con el diario del lunes es fácil opinar. Lo importante es volver al lugar que amo, que es la radio y retomar ese contacto cotidiano con mis amores platónicos: los oyentes".

LA NACIÓN se comunicó también con Marcelo "Mosca" Moscheni, gerente artístico de Rock&Pop, quien dio a conocer los motivos por los cuales convocaron a Fernández. "Me gustaba y me gusta lo que hacía en las dos etapas que tuvo Gente Sexy", señaló. "No estamos ajenos a lo que pasó, pero la denuncia fue anónima, a través de un blog, y no se judicializó en estos casi dos años. Entonces, no veo motivos para no darle espacio a un a persona que es talentosa para nosotros artísticamente", concluyó.