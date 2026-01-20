Rating: cuánto midió la gala de regreso de MasterChef Celebrity con sorpresivas incorporaciones

Enero es un mes históricamente complejo para el rating de la televisión abierta. Los números de diciembre no fueron los mejores y en el arranque del año, entre las vacaciones y el calor, la audiencia no se engancha con las propuestas de la pantalla chica. De hecho, ni MasterChef Celebrity, el programa más visto, la lleva fácil. El reality de Telefe tuvo que remar mucho este domingo, jornada en la que Rusherking quedó como una de las figuras que se sumó a la nueva etapa del programa. El cantante hizo un plato que deslumbró al jurado y logró pasar directamente al último tramo de cara a la final.

El repechaje arrancó el martes pasado y varios participantes que ya dejaron su delantal volvieron por una segunda oportunidad, pero también se incorporaron caras nuevas que llegaron dispuestas a todo. En el grupo de los que regresaron por su revancha personal estuvieron Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y Emilia Attias. También Ariel Puchetta, la actriz Esther Goris, Rusherking y Evelyn Botto quisieron probar suerte en las cocinas más famosas del mundo. Luego de que quedaron eliminados, los periodistas y la conductora de Olga, este lunes se definió todo.

La competencia comenzó de manera diferente a lo habitual porque Telefe programó, pasadas las 21.35, una edición especial de Juego Chino. ya que el balcón más famoso de la televisión argentina recibió a Ángel Di María. El campeón del mundo llegó para hablar de todo con Guillermo ‘Pelado’ López. Más allá de sus hazañas deportivas, el programa propuso un recorrido íntimo por el presente del ídolo, explorando facetas poco conocidas de su vida y reviviendo los momentos que lo consagraron en el corazón de todos los argentinos.

La edición especial arrancó con 6.5 puntos de rating y lideró la franja con un pico de 10.7 puntos, mientras que El encargado se mantuvo segundo con una marca máxima de 5.7. Detrás LAM con 4.0 y Bendita con 3.6, se posicionaron tercero y cuarto respectivamente. Pasadas las 22.10 comenzó el cine de eltrece con 4.1 y, minutos después, llegó la gala de regreso de MasterChef Celebrity con un piso de 10.2. Los famosos que lograron sobrevivir a todas las pruebas del repechaje se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera de juego. Los participantes tuvieron que sortear la prueba de cocinar un plato con pescado de mar o de río con una guarnición en 60 minutos. A medida que fue avanzando la competencia, el rating se mantuvo arriba de los 10 puntos.

Por su parte, “El duro” con Jake Gyllenhaal y Daniela Melchior se ubicó segundo en la franja con un pico de 4.5 puntos. Polémica en el bar en su nuevo horario de las 22 y Bienvenidos a ganar se disputaron el tercer lugar. Laurita Fernández llegó a 2.5 versus los 1.9 de Mariano Iúdica. Junto a Diego Moranzoni, Yanina Screpante, Roberto García Moritán, el periodista Javier Calvo y Gabriel Schutz hablaron, entre otros temas, sobre la situación de Agostina Paez, la argentina que hizo gestos racistas en Brasil. A las 23 debutó en la pantalla de El Nueve la serie china, “Corazones destinados”, con una marca máxima de 1.2 puntos.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares: el primero en presentar su plato fue Ariel Puchetta, un ceviche de salmón que no convenció al jurado. “Hay gusto a poco en la leche de tigre que es lo que humecta, los trozos de pescado son demasiado grandes, faltaron cositas”, le advirtió Donato de Santis. Luego llegó el turno de Esther Goris con un ceviche de dorado por el que fue felicitada, seguida de Julia Calvo con filet de dorado a la manteca especiada con cebolla crispy y papas al horno.

Por su parte, Emilia Attias preparó una sopa de salmón con zanahoria glaseada, papa hervida y puerro frito que recibió los elogios del jurado. Walas cocinó dorado a la plancha con ensalada rosa y Sofi Martínez, salmón a la plancha con salsa de verdeo.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 10.8 puntos, en la noche en la que Emilia Attias y Esther Goris lograron seguir en la competencia. Ese martes regresarán los participantes originales para pelear un lugar en la final.