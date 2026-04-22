El desgarrador posteo de Paula Chaves por la muerte de su perro Moro: “Hasta el último suspiro”

Son días extremadamente difíciles para Paula Chaves. Moro, su querido perro de 16 años y un símbolo de su historia de amor con Pedro Alfonso, murió el martes 21 de abril. La familia lo acompañó hasta su último momento y, tras su fallecimiento, la modelo hizo un desgarrador posteo en Instagram donde reflexionó sobre los años que compartió con su mascota. “Te crie en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana”, expresó.

“Se fue a pasear Moro. Así quiero pensarlo, Chanchi. No me imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero celebro haberte tenido como mi primer hijo de cuatro patas”, escribió este miércoles Paula Chaves en el posteo que hizo en Instagram para decirle adiós a su bulldog francés.

Moro, el perro de Paula Chaves, falleció el 21 de agosto de 2026 (Foto: Instagram @chavespauok)

“Así te siento, me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos. Fuiste y serás parte de esta familia por siempre”, continuó. “No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre. Querías hablarme, todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste: ‘Agua y Pau’”. En esta misma línea, aseguró que Moro unió a la familia y le dio “mucho amor”.

El posteo de Paula Chaves para despedir a Moro (Foto: Instagram @chavespauok)

“Te crié en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana. Te di besos y me sentiste hasta el último suspiro. Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta. Andá a pasear a la eternidad”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos y videos de Moro en las que se lo pudo ver en la pileta, corriendo por la casa y jugando con Olivia, Baltazar y Filipa, a quienes literalmente vio nacer y crecer.

Moro llegó a la vida de Paula Chaves durante el Bailando por un sueño 2010 (Foto: Instagram @chavespauok)

Moro vio nacer y crecer a Olivia, Baltazar y Filipa (Foto: Instagram @chavespauok)

La publicación se llenó de cálidos mensajes de amigos, colegas y fanáticos. “Moro tan incondicional. Te vamos a extrañar mucho. Los amo”, escribió Mery del Cerro y Stephanie Demner sumó: “Te abrazo y te mando todo mi amor. Morito por siempre”. Delfina Chaves, Verónica Lozano, Gastón Dalmau, Emily Lucis, Lourdes Sánchez y Connie Ballarini también les hicieron llegar su cariño y apoyo en este difícil momento.

"Fuiste la unión y el principio de esta familia", expresó Paula Chaves (Foto: Instagram @chavespauok)

Moro se convirtió en un compañero incondicional de los hijos de Pedro y Paula (Foto: Instagram @chavespauok)

Asimismo, la modelo mostró el altar que armaron en su casa para despedir a Moro. En una mesa encendieron una vela junto a un dibujo, una escultura dorada y una ilustración del perro. “Te amamos mucho, Moro”, escribió en un papel uno de los niños.

El altar que armaron para despedir a Moro (Foto: Instagram @chavespauok)

Por su parte, un par de horas antes, Pedro Alfonso también recurrió a su perfil de Instagram para decirle adiós a su mascota. “Y te fuiste, Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre. Gracias por ser tan compañero, por hacernos reír tanto y por acompañar a nuestros hijos a crecer”, expresó. “Fuiste la unión y el principio de esta familia. Tan inteligente como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los tres. Con amor y paz. Fuiste único, Morito”, finalizó. Sus palabras e imágenes evidenciaron el profundo amor y cariño que los cinco sentían por el perro.

Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso, falleció este martes 21 de abril (Foto: Instagram/@pedroalfonsoo)

Moro llegó a la vida de Paula Chaves cuando Pedro Alfonso se lo entregó en plena emisión del Bailando por un sueño 2010, con la intención de enamorarla. “Se regalaban perros por un anuncio de alimento balanceado; no desaproveché la oportunidad y pedí uno. Tenía solo 35 días. Creo que se lo sacaron antes a la mamá... En aquella época no tenía conciencia de los criaderos”, reveló la modelo el 20 de abril de 2025, día en el que celebraron los 15 años de su mascota, quien se volvió parte de su familia y la acompañó en los momentos más felices como en los más difíciles.