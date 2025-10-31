Rating de la TV: del debut de Marley en las cocinas de MasterChef a la particular banda de rock que sorprendió a Guido Kaczka

Cuando Telefe proyectó esta nueva temporada de MasterChef Celebrity decidió darle mayor preponderancia al show que a la cocina. Y así fue que dentro del elenco de los participantes hay varios “enemigos” de Wanda Nara como Luis Ventura o Susana Roccasalvo o personajes que de alguna u otra manera estuvieron ligados mediáticamente a ella, como Eugenia Tobal o Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández. Pero, sin lugar a dudas, el ida y vuelta más picante del programa lo tiene con Maxi López. Desde reproches, recuerdos y pases de facturas, la expareja convive dentro de las cocinas más famosas de la TV. Este jueves, Marley desembarcó en el reality para reemplazarlo, ya que como es de público conocimiento el ex futbolista tuvo que viajar a Suiza, por pedido de su esposa.

La noche comenzó con una competencia bastante pareja entre los especiales de Pasapalabra con famosos versus Buenas noches familia. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 10.5 puntos, mientras que Guido Kaczka se sostuvo cerca con 6.8. Pasadas las 22.10 arrancó una nueva semana de competencia en MasterChef Celebrity con un piso de 11.1. El desafío del día fue un safari gastronómico por la selva, en la que tuvieron que preparar un plato libre. En una escenografía ambientada en una selva con animales y vegetación, Marley se entregó a la aventura de cocinar y divertirse con Wanda, el jurado y el resto de los participantes. “¿Por qué Maxi te eligió a vos”, le preguntó la conductora. “Porque somos muy parecidos”, bromeó Alejandro. Valentina Carvantes, Ian Lucas, la Reini, Emilia Attias, Momi Giardina, Luis Ventura, Eugenia Tobal, Claudio Husaín y Marixa Balli, junto al recién llegado, tuvieron que competir para conseguir un producto con el cual cocinar. Pero como en MasterChef nunca nada es lo que parece, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, les dieron de manera sorpresiva ancas de ranas para agregar a sus preparaciones. En esa instancia, la pantalla de Telefe trepó a los 12.8.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6.4 puntos, con una banda de rock muy particular que se presentó en el programa. Cinco niños de diez años interpretaron varios temas muy populares y el público les donó más de 4 millones de pesos. Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 2.5, se ubicó tercero, seguido de Pasó en América con 1.7. A las 22.45 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso 4.8. El conductor dialogó mano a mano con Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto e hicieron un repaso de sus carreras, sus comienzos en Rosario e interpretaron varios de sus éxitos en vivo. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja arriba de los 4 puntos.

En Telefe llegó el momento de la presentación de los platos: Momi cocinó rana a la salvia con guarnición de verduras a la crema y puré que no le gustó nada al jurado. “Retrocediste tres casilleros”, sentenció Martitegui. Luego llegó el turno de Ventura con ranas a la romana con berengenas rellenas, seguido de Marley que sedujo con su plato a los especialistas, croquetas de lentejas coral y ranas a la plancha.

Marixa Balli entregó ranas a la plancha con gratín de verduras, el Turco Husaín optó por ranas fritas con salsa de yogur y hongos gratinados, Emilia Attias cocinó carpaccio de remolachas con ranas empanadas y la Reini optó por rana al limón con vegetales en tempura, todos aprobados por el jurado con reparos. Luego, Valentina Cervantes presentó rana salteada con un cremoso de castañas de cajú y espárragos; Eugenia Tobal, rana a la manteca con una tarta de quinoa con arvejas; mientras que Ian Lucas optó por ancas de rana con salteado de arroz yamaní, considerado el mejor de la noche. El influencer subió al balcón, junto a Marley, el Turco y Marixa.

A las 22.55 arrancó Polémica en el bar con un 1 punto. Mariano Iudica junto con Luis Ventura, Silvina Escudero, Diego Moranzoni, Karina Iavícoli y el periodista Javier Calvo conversaron junto a Martín Leiro, abogado de Morena Rial sobre la situación judicial de la joven y sus días en la cárcel. Fue una buena noche en materia de rating para MasterChef que lideró la franja con una marca máxima de 13.8.