Rating: la gala con doble eliminación de votos positivos calentó Gran Hermano

Esta no fue una semana más en Gran Hermano: desde que el domingo pasado los jugadores supieron que estarían todos nominados en una placa de votos positivos y que habría dos eliminados, la angustia se apoderó de más de uno. Y es que si bien algunos los recién llegados coparon la parada, la mayoría todavía no logró ni siquiera mostrar cuál es su juego. Se sabe que Selva Pérez Carvalho puso primera desde el momento en que entró a la casa y no paró. Le disputó la cocina a Sandra Priore, se peleó en medio del vivo con Lourdes Ciccarone, se dio el gusto de “manguerear” a dos de los hombres más jóvenes del juego, en medio del patio, a Saif Alsayedd y Lorenzo de Zuani y hasta provocó a gran parte de los participantes cuando se plantó y arengó al resto a elegir cualquier cosa menos cigarrillos del kiosko, una máxima nunca antes cuestionada dentro del reality.

Así las cosas, en el comienzo de la semana compitieron todos por la prueba del líder, salvo Lourdes y Luca Figurelli que fueron sancionados por el Big. Tras una larga prueba de preguntas y respuestas, Sandra, Marcelo Carro y Martina Pereyra. Finalmente, la pescadora se impuso sobre sus compañeros y se quedó con el liderazgo que la sacó de placa automáticamente.

La placa de nominados definitiva para la gala de eliminación de Gran Hermano para este domingo 23 de febrero Telefe

El miércoles, al ser el sistema de votación diferente al habitual, los que recibían menos apoyo del público son los que quedaban en placa, Santiago del Moro les fue comunicando uno a uno quiénes continuaban en la cuerda floja y quiénes seguían en carrera dentro de la casa. A medida que el conductor los iba nombrando, los menos votados fueron saliendo al patio a la zona gris (se podía ver en pantalla a los continuaban nominados en blanco y negro). Como era de esperar, la mayoría de los recién llegados quedaron a un paso de irse: Saif, Bati Larrivey, Gabriela Gianatassio, Lucía Patrone, Marcelo Carro, Lorenzo de Zuani conformaron la placa junto con Delfina De Lellis, Juan Pablo de Vigili, Katia Fenocchio y Luciana Martínez. Pero Sandra, utilizando el beneficio que obtuvo por el liderazgo, eligió a estos tres últimos jugadores para participar de una trivia de preguntas y respuestas que podía dejar a uno fuera de peligro. Finalmente, el jueves, tras varias rondas con temáticas varias, la Tana ganó y continúa en carrera.

Con estos resultados a la vista, todas las miradas estaban puestas en la gala de este domingo, ya que según quiénes quedaran eliminados, podía influir en las futuras estrategias y conformación de grupos. Gran Hermano arrancó con un piso de 12.3 puntos que le dejó la nueva temporada de Pasapalabra en la que se enfrentaron los ex hermanitos Ximena Capristo y Gustavo Conti en el Rosco, junto a Nacho Castañares, Daniela Celis, Julieta Poggio y Lucila ‘Tora’.Villar . En la cena de nominados los reproches y pases de factura estuvieron a la orden del día: Bati le reprochó a sus compañeros recién llegados la falta de camaradería, Lucía y Gabriela blanquearon la mala onda mutua, Saif y Delfina asumieron la distancia que hay entre ambos y Luciana señaló a Marcelo como posible eliminado.

Gran Hermano trepó a 13.1 puntos cuando Santiago del Moro anunció que Luciana era la primera jugadora en salir de la placa con el 33.8% de los votos. Como era de esperar otro de los originales fue salvado, en segundo término, por el público con el 38.1%, Devi. Bati fue el tercero con el 38.6%, seguido de Lorenzo con el 35.7%, Gabriela con el 35.7% y Lucía con el 32.1%.

Finalmente, Delfina, Marcelo y Safe quedaron en la cuerda floja y el joven de Lanús se quedó en la casa con el 45,8% de los votos. Sin embargo, antes de despedirse Del Moro anunció que, al igual que la vez anterior, Delfina no quiso subir al auto que la llevaba al estudio porque tuvo un ataque de ansiedad. La marca máxima de la noche fue de 13.6 puntos, en un fin de semana de números muy bajos.

Moskita Muerta Por