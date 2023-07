Rauw Alejandro rompió el silencio y confirmó que se separó de Rosalía: “No fue por infidelidad”

escuchar

Los seguidores de la pareja de artistas Rosalía y Rauw Alejandro recibieron estos días como un balde de agua fría la noticia de que la cantante española y su colega puertorriqueño habían roto su compromiso y se encontraban separados. La información, entonces, la había suministrado la revista People. Pero ahora, uno de los dos protagonistas de esta historia de amor confirmó que, efectivamente, la misma se terminó. Fue el propio Rauw Alejandro quien, en sus redes sociales, señaló que estaban separados.

A su vez, el artista caribeño negó los rumores que circulaban alrededor de la crisis de esta pareja y aseguró que, la separación “no fue por infidelidad”.

El comunicado de Rauw Alejandro en las redes sociales en el que confirma la ruptura del compromiso con Rosalía Ig / @rauwalejandro

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, el real nombre de Rauw Alejandro, utilizó sus historias de las redes sociales para enviar un mensaje extenso y en términos amables para referirse a la finalización de su situación sentimental con la cantante de “Despechá”. “Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, introdujo su comunicado el cantante de “Todo de ti”.

En el siguiente fragmento de su texto, escrito con letras blancas sobre fondo negro, el artista confirmó el fin de la relación con Rosalía: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”.

Se acabaron las risas entre Rosalía y Rauw Alejandro Ig / @rosalia.vt

De inmediato, el compositor nacido en San Juan de Puerto Rico se encargó de despejar cualquier tipo de rumor que circulara respecto de la separación: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

“Durante todo este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, nuestras familias y todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, aclaró Alejandro, haciendo gala de su veta poética.

Finalmente, en el comunicado, el músico se despidió de sus fans, que aseguró que ama mucho y agradeció por estar ahí.

Tristeza para los fans: People anunció que Rauw Alejandro y Rosalía se separaron (Foto: Instagram @rosalia.vt)

De este modo, y por boca de uno de los protagonistas de la pareja, se confirmó que ya no están más juntos, y mucho menos con planes de casarse.

El final de una historia de amor

La española y el puertorriqueño, ambos de 30 años, hicieron saber a sus seguidores que habían arrancado un noviazgo en septiembre de 2021. En marzo de este año, con un videoclip llamado “Beso”, rebosante de romanticismo, ambos artistas mostraron cómo había sido el momento en que él pidió la mano de ella.

Pero la situación romántica no prosperó y la noticia de la posible separación de los artistas tomó desprevenidos a sus seguidores, que esperaban que todo se tratara de un malentendido. Hasta que hoy, finalmente, Alejandro rompió el silencio y confirmó la noticia más temida.

Rauw Alejandro y Rosalía confirmaron su relación en 2021 y ahora, en julio de 2023, él anunció su separación (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Además, junto a los rumores de separación, comenzó a decirse que la sombra de la infidelidad flotaba sobre la pareja. Así, muchos relacionaron al músico con una modelo de Medellín llamada Valeria Duque. Es por ello que suena lógico que, en su anuncio de la ruptura, el propio Alejandro aclarara que, en este tema, no había habido ningún tercero.

Las primeras imágenes de Rauw Alejandro en plena separación con Rosalía (Vanitatis)

Por lo pronto, lo último que se sabe del puertorriqueño es que estuvo el martes por la noche observando el partido del Inter Miami contra Atlanta United, en el estadio del local, en un encuentro en que la nueva estrella del equipo rosa, un tal Lionel Messi, convirtió dos de los cuatro tantos en la goleada de los de Miami a su rival.

LA NACION