“Despechá”: la estrategia de Rosalía para convertir un tema inédito en todo un éxito viral

“¿Cómo preferís que se llame: ‘De lao a lao’ o ‘Despechá'?”. “¡Despechaaa!”, gritó hasta el último espectador del WiZink Center. La cantante, siempre a la vanguardia, sorprendió a sus fans mostrando en vivo sus temas inéditos con el fin de ver la reacción del público, antes de hacerlos oficiales. Y así fue que Madrid bautizó, el pasado lunes y en pleno show, al nuevo éxito de Rosalía. “Tengo los mejores fans del mundo porque haga lo que haga siempre me respaldan, es una bendición para mí que siempre me apoyen”, agradeció ante un público de muy diversas edades, entre el que se encontraban caras conocidas como la del director de cine Pedro Almodóvar (que contó con Rosalía en un pequeño papel en Dolor y gloria).

Rosalía esta en plena gira mundial "Motomami World Tour" que tendrá 46 conciertos en 15 países

La primera aparición del nuevo single no fue en Spotify, ni en Apple Music, ni en ninguna otra plataforma, todavía no está grabada en un estudio y ni siquiera tenía título. La española abrió el primer concierto de su gira en Almería y horas antes de salir a escena anunció en redes sociales el repertorio que iba a interpretar, incluyendo la primicia de un “mambo nuevo” que aún no tenía nombre.

Al día siguiente, YouTube y TikTok se llenaron de videos del concierto y la estrategia de la propia cantante dio sus frutos. El gran salto fue el 13 de julio, cuando ella misma publicó un video en TikTok con 35 segundos de la ya conocida popularmente “Despechá”. Rosalía consiguió que sus fans se aprendieran su letra y que la expectativa por el single sea furor en redes sociales antes de su lanzamiento oficial.

Grabado por ella misma, Rosalía aparece en el video simulando que habla por teléfono desde su propia cama para después ponerse a bailar. Con look descontracturado y juvenil, difunde su música y coreografía. Del resto, se encarga el algoritmo de TikTok: niños, adultos, abuelos, famosos… Los playbacks de “Despechá” se viralizaron así rápidamente, la popularidad de la canción crece vertiginosamente en las redes y el efecto “bola de nieve” aumenta las ansias de que el tema sea oficialmente publicado; parece ser una estrategia más que acertada la de esta artista del pop español, que definitivamente supo construir un éxito antes de ser lanzado.

Tapa del nuevo disco de Rosalía, Motomami

El tercer álbum de Rosalía, Motomami, ya está considerado uno de los grandes discos del año por la crítica internacional. Debutó en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify (un logro inédito para un artista español), obtuvo el mejor debut en la lista de Billboard de cualquier álbum latino de 2022 y logró la calificación más alta de Metacritic (95) de cualquier álbum publicado este año. Mientras se presenta en distintas localidades de su país, la española ya agotó entradas para gran parte de su gira; a las fechas en España le seguirán las previstas para América: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico, para luego continuar en Estados Unidos y Canadá. El tour seguirá luego su camino por distintos países europeos y concluirá el 18 de diciembre en París.

Junto con el lanzamiento del disco, Rosalía también supervisó personalmente la innovadora y ampliamente elogiada producción de las presentaciones en Saturday Night Live y un TikTok Live, el primero de este tipo de actuaciones, que convocó a tres millones de personas. ”La Rosalía” siempre es tendencia, pero este último año es notable la conexión que generó con todos sus seguidores.