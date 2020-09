Wanda Nara publicó una sensual foto que la dejó al borde de la censura

La modelo compartió con sus seguidores una osada selfie en ropa interior que la dejó al borde de la censura Fuente: LA NACION

Wanda Nara compartió una foto en Instagram que la dejó al borde de la censura. La modelo publicó en su perfil una selfie recién salida de la ducha en la que se mostró con un sensual conjunto de ropa interior. "Mi plan de viernes por la noche", escribió la pareja de Mauro Icardi. "¡A dormir!".

Nara tiene una relación muy cercana con sus seguidores. Recientemente, la panelista de la televisión italiana abrió una caja de preguntas en sus stories de Instagram y sus fanáticos pudieron hacerle preguntas íntimas.

En ese juego, reveló qué es lo que la enamora de Icardi. A lo que ella respondió: "La personalidad, la sinceridad. No podría vivir con un hombre que se muestra de una manera y es de otra".

Además, se refirió a la actitud de Icardi en relación con la mirada de los demás. "A un hombre seguro no le importa la opinión de la gente, no vive del qué dirán. Él es correcto de naturaleza, no vive dando explicaciones, hace lo que siente que es lo mejor y sus códigos empiezan y terminan en casa", consideró.

Ahora, Wanda mostró una escena de su vida cotidiana un viernes por la noche. Ironizando sobre la imposibilidad de salir, destacó como un "plan" irse temprano a la cama. Pero la instantánea llamó la atención de sus seguidores, ya que la mostró al borde de la censura. Con un sensual conjunto de lencería blanco y recién salida de la ducha, la modelo se mostró en primer plano frente a su cama.

Días atrás, la hermana de Zaira Nara se había mostrado con el mismo conjunto, aunque desde un ángulo distinto. En aquella foto, geolocalizada en París -donde reside con su familia- también anunciaba que se iba a dormir de una forma muy particular. "Buenas noches", escribió en francés la empresaria, mientras que mostró un escote muy pronunciado.

