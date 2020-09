La modelo y empresaria argentina contestó preguntas de sus seguidores. Crédito: Instagram Crédito: Instagram @wanda_icardi

No son muchas las veces que Wanda Nara interactúa con sus siete millones seguidores de Instagram. Sin embargo, en la tarde de ayer abrió una caja de preguntas en sus stories para que sus admiradores le hagan consultas de cualquier tipo y, por supuesto, no faltaron las menciones a su esposo, Mauro Icardi.

Entre preguntas como su destino favorito para viajar, su lugar preferido de París y si cuenta con una niñera que los ayude a ella y a Mauro con sus hijos, Wanda contestó también qué es lo que más la enamora del futbolista del PSG.

"¿Qué es lo que te enamora de Mauro?", le escribió uno de sus seguidores. A lo que ella respondió: "La personalidad, la sinceridad. No podría vivir con un hombre que se muestra de una manera y es de otra".

Asimismo, se refirió a la actitud de Icardi en relación con la mirada de los demás. "A un hombre seguro no le importa la opinión de la gente, no vive del qué dirán. Él es correcto de naturaleza, no vive dando explicaciones, hace lo que siente que es lo mejor y sus códigos empiezan y terminan en casa", consideró la modelo y empresaria argentina.

En consultas anteriores, le pidieron fotos de su casamiento y le preguntaron hace cuánto estaba en matrimonio con el delantero. "Siete años", contestó Wanda, y dijo que lo conoce desde los 18 y ahora tiene 27. A su vez, apuntó, con emoticones de risas: "Prácticamente siempre estuve casada. Mis cuatro novios que tuve en mi vida me propusieron con anillo de casamiento".

Por otro lado, bromeó con sus habilidades culinarias, después de halagar las de Juan Carlos Icardi. "Cocina mi suegro. Cuando está con nosotros. Después @mauroicardi vuelve a los congelados jajaja no, mentira. Me encanta cocinarle a mi familia y mi cocina es muy saludable. Pero la de mi suegro es muy espectacular", apreció Wanda.