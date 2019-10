Reconocimiento y emoción en la despedida de Marcelo Zlotogwiazda

Marcelo Zlotogwiazda

Impactado, Ernesto Tenembaum evocó a su amigo y Luis Novaresio se quebró al hablar del tema

Pablo Gorlero 17 de octubre de 2019

Durante el día de ayer hubo una gran consternación por la muerte de Marcelo Zlotogwiazda no solo en los medios, sino también a través de las redes sociales. Tanto colegas como políticos, artistas y público en general expresaron su pesar y demostraron cuán querido y respetado era el periodista.

Hace algunas semanas esta sección remarcó aquella gran charla que compartió con su gran amigo Ernesto Tenembaum y Luis Novaresio en el programa LNE. Precisamente ellos dos fueron los que se expresaron de manera más emotiva. En la apertura de su programa en Radio Con Vos, Tenembaum relató los últimos veinte días de quien fue su compañero en programas como Palabras más, palabras menos o Día D. "Muestran lo tenaz, comprometido, terco y empacado que era en lo que decidía, por buenas cosas. Tanto que era impactante. Tenía un cáncer de colon con el que el último año venía peleando y ganando. Y en medio de eso, logrando altos disfrutes de la vida. Hace un mes y 16 días, el 1º de septiembre, corrió 21 kilómetros... Esa resistencia y convicción lo acompañaron toda su vida", contó Tenembaum, en su emotiva evocación.

Por su parte, Luis Novaresio le dedicó sentidas palabras en su programa en La Red, hasta no poder contener el llanto. "Voy a contar algo que no sé si debería, pero sé que Tenembaum no se va a enojar. Ernesto me venía llamando para que hagamos un mano a mano con él y con Marcelo, porque me decía que estaba por empezar un ciclo de quimio y no sabía si lo iba a poder resistir. 'Si lo resiste nos vamos todos a festejar, y si no resiste, quiero que quede este recuerdo', me dijo. Entonces lo hicimos. Fue tremenda la entrevista. No coincidimos, pero fue una delicia y un privilegio escucharlos... Tengo que confesar que al principio Zloto me parecía un cabrón, pero en realidad era la persona más encantadora y dulce que conocí en los medios en los últimos tiempos. Insisto, no era amigo mío, pero sentí que era muy injusto que se muriera", sentenció conmocionado. A través de su Twitter, remarcó: "Si la muerte es una mierda, con Zloto es una recontramierda. No me perdono no haberle dicho que lo quería y lo admiraba mucho. Alguien está apretando mal los botones allá arriba. Nos debemos el asado que nos prometimos hace unos días".

Por su parte, Maximiliano Montenegro confesó: "Uno de mis referentes para iniciarme en el periodismo económico fue Marcelo, a quién leía desde el secundario". Sin dudas, esta muerte será un dolor difícil de sanar.