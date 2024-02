Escuchar

Cristian Castro no atraviesa su mejor momento sentimental, luego de la separación de Mariela Sánchez, la cordobesa con la que mantuvo un corto noviazgo de dos meses. Si bien, en un primer momento se mostró enamorado y seguro de la relación, las presuntas acusaciones de infidelidad quebraron las ilusiones por completo. Lo cierto es que hace cuatro días salieron a la luz diferentes audios en los que se expuso al cantante mexicano en un modus operandi para mantener encuentros casuales con diferentes mujeres.

Se destapó la olla y Cristian Castro volvió a ser noticia, esta vez en nuestro país. No solo por la salida que tuvo Majo Martino con el intérprete de “Azul”, a la que calificó de “desagradable”, sino que por medio de unos audios, quedó en evidencia una técnica repetitiva para concretar encuentros con otras mujeres a pesar de mantener una relación estable, en este caso con Sánchez, pero que también se reveló, lo hizo siempre.

Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron de forma polémica tras presuntos rumores de infidelidad Instagram: cristiancastro

Desde el sillón de LAM (América TV) Ángel de Brito enseñó algunos de los audios escandalosos que diferentes personas recibieron por parte del cantante mediante las redes sociales. Al parecer, primero les enviaba un mensaje y luego un audio con su voz, para que se pudiera corroborar la identidad. Luego, remarcaba diferentes aspectos que le atraían de esa persona y por último, tras una larga insistencia, procuraba concretar el encuentro. Incluso, según adelantó el periodista de espectáculos, se aparecía en las casas de aquellas que se negaban a pasar la noche con él.

Luego de compartir el primer fragmento de un audio de alto voltaje, de Brito analizó: “Bueno, siempre los mismos audios a distintas chicas, en distintas etapas de su vida. Algunos fueron con su última pareja, otros con la anterior”. “Era recurrente el tema de invitarlas al show, recurrente el tema de los viajes a Japón, a París, etc.”, agregó.

Por su parte, Pedro “Pepe” Ochoa, que fue quien se contactó con las damnificadas, añadió: “Estas chicas no tienen una relación con él para que les mande estos audios. Es todo virtual (...) En todos los casos coincide en lo mismo. Es él estando en una relación, generalmente con las chicas con las que tiene estas actitudes. Nunca es él estando soltero. Es en una relación buscando ser infiel. Me da la sensación que le da adrenalina, querer tener desde la infidelidad diferentes historias. Recurrentemente e insistentemente, todo el tiempo les habla. No le da lugar a las chicas a decir que no”.

Cristian Castro enviaba audios subidos de tono a diferentes argentinas mientras estaba aen pareja (Fuente: Captura de Video/América TV)

Acerca del susto que generó en las argentinas que fueron contactadas, sumó: “En un principio, les dio miedo, porque Cristian Castro tiene mucho poder a nivel de información. A la chica que yo hablé, se le apersonó en el departamento y le dio miedo. Ella le decía que no y él no lo respetó”.

Antes de finalizar con el tema, Maite Peñoñori advirtió: “Me acaba de escribir una chica, que en 2019 él le escribió. Me dice: ‘yo no soy famosa ni tan linda. No sabés lo que eran los audios. Me invitó de viaje y me dijo que me deseaba porque me parecía a su mamá'”.

El polémico audio de Cristian Castro

En algunos de los fragmentos que se compartieron, en los que Cristian Castro mantenía una conversación con una argentina, se escuchaba el tono con el que le hablaba.

“Que hermosas que sos mi amor, qué guapa cara que tenés. Tan jovencita, 24 o 25… (...) Te voy a comer bien rico como nadie en la vida. Te voy a acariciar delicioso, la cabeza, el cuello. Estoy muy excitado cuando te veo (...) Ya quiero dormir con vos. Te abrazo riquísimo”, fueron algunas de las palabras que esbozó el mexicano y causó el rechazo de las angelitas.