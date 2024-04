Tini Stoessel volvió a hablar de su salud mental y fue contundente: “Me diagnosticaron depresión”

Escuchar

Desde hace unos días el nombre de Martina ‘Tini’ Stoessel suena fuerte y claro en todos lados, y es que el 11 de abril lanzó su nuevo disco, Un mechón de pelo, y destapó la olla. No solo habló del difícil momento que vivió durante la internación de su papá, Alejandro Stoessel, sino que también se pronunció sobre las críticas y comentarios que recibió a lo largo de su carrera, apuntó contra Marcelo Tinelli y hasta se refirió a su escandalosa relación con Rodrigo de Paul y les respondió a quienes la tildaron de “romper una familia”.

Pero, al mismo tiempo, también se sinceró sobre lo que significó este trabajo discográfico a nivel personal. En una entrevista promocional habló, a corazón abierto, sobre salud mental y reveló que le diagnosticaron depresión. En este sentido, reflexionó sobre cómo el pelo fue parte de ese proceso tanto interno como externo que lleva adelante y explicó por qué eligió ese nombre tan particular para su álbum.

En su canción "posta", Tini responde a los comentarios y críticas que recibió durante su carrera (Foto: Captura de video)

Stoessel fue una de las figuras públicas que se animó a hablar públicamente sobre salud mental. En junio de 2023, durante una entrevista con el diario El País, reveló: “Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”. A partir de ahí empezó a pronunciarse un poco más sobre su vida personal y sobre aquellas cosas que no se ven, pero que están y se sienten. “Al permitirme mostrar que estoy mal en vez de llegar a esos ataques de pánico tan feos que tuve, llorando y hablando, encontré otras formas de canalizar y otras herramientas. Eso me lo dio a entender la importancia de la salud mental”, aseveró durante una charla con Los40 en Madrid.

Ahora, en la etapa de promoción de Un mechón de pelo, se refirió a corazón abierto sobre cuando le diagnosticaron depresión y cómo el cabello fue parte de los procesos que atravesó y cómo eso influyó en el nombre del disco. “Mi pelo siempre fue como algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera y en mis videos. Siempre al tenerlo largo yo sentía que me generaba como muchísima fuerza y era algo que me representaba mucho”, sostuvo en una entrevista con MTV, que sus fanáticos no tardaron en compartir en redes sociales.

En "Pa" tiene habla sobre el difícil momento que vivió cuando internaron a su padre Captura

“Pero, cuando me diagnosticaron depresión empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo, y el pelo... es como que me miraba en el espejo y no me encontraba, no me hallaba. Entonces iba y me cambiaba el color del pelo y me volvía a mirar en el espejo y seguía y seguía y seguía. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se veía reflejado mucho en mi pelo y en lo que soy hoy y como lo tengo hoy”, aseveró la intérprete de “Posta”.

En esta misma línea, concluyó: “Y aun así, aunque lo tenga cortito, me siento una mujer completamente distinta, para bien, empoderada, crecí muchísimo, que aprendí muchísimas cosas y por eso el álbum se llama Un mechón de pelo”.

Durante dicha entrevista, también aseguró que el proceso de este disco fue diferente al que tuvo con sus otros trabajos. Explicó que se hizo hincapié en las imágenes y videos “para acompañar y terminar de contar realmente bien esa historia y cada canción”. Uno de los videoclips más comentados fue el de “Pa”, donde se pudo ver a Tini en una sala de espera de un hospital -para recrear el momento en el que Alejandro Stoessel estuvo internado- donde ve pasar distintos momentos de su infancia y juventud junto a su padre.

Tini Stoessel lanzó su nuevo disco, Un mechón de pelo, y habló de todo (Foto: Instagram @tinistoessel)

Asimismo, Stoessel precisó: “Una de las mejores cosas que tiene este álbum para mí, a nivel personal, es que yo pude hablar. Creo que el álbum tiene como ese mensaje, al final, el poder hablar. El poderlo expresar me hizo crecer muchísimo”. Y es que, efectivamente, en este disco habló de todo y de todos. En “Ángel”, tema también dedicado a su padre, arremetió contra Marcelo Tinelli y se refirió a su “traición” hacia Alejandro Stoessel. A su vez, en “Ni por ti”, recordó su relación con Rodrigo de Paul y el escandaloso triángulo amoroso con Camila Homs.