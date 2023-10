escuchar

A pesar de que a principios de este año Candelaria Tinelli hizo declaraciones contundentes con respecto a su relación con Guillermina Valdes, en las últimas horas sorprendió con una inesperada reacción en Instagram para con la última pareja de su padre y madre de su hermano menor, Lolo. Sin embargo, luego se arrepintió y lo borró.

Fue hace unos días que Joaquín Furriel confirmó su romance con Valdes y parece que la influencer dio el visto bueno, pero ¿cómo? Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en la que la hija del conductor del Bailando 2023 (América) tiene 4.5 millones de seguidores, donde le dio Me Gusta a una publicación de TN en el que se refería al noviazgo del momento.

Candelaria Tinelli le puso Me Gusta a un posteo de TN sobre Guillermina Valdes y Joaquín Furriel, pero después lo borró

“Tiene mis mismos valores y eso me gusta”, decía el posteo que hizo Todo Noticias desde su red social, con una imagen de ambos y que agregaba: “Joaquín Furriel blanqueó su romance con Guillermina Valdés”. Sin embargo, luego de poner el corazoncito, la cantante se arrepintió y lo borró.

Cabe recordar que a principios de marzo, Lelé habló con LAM (América) y se refirió al conflictivo vínculo que tiene con la empresaria. “No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, es un tema de piel. Nunca nos caímos bien”, lanzó sin tapujos.

En ese sentido, Nazarena Vélez le preguntó si sentía que le había hecho mal a su papá. A lo que ella respondió: “Yo creo que un poco sí. Mi viejo es muy alegre y dejó de hacer muchas cosas en su relación por ella, pero como que le fue cortando las cosas...”, respondió la joven y completó: “Siento que no lo apoyaba tanto. Como que no le gustaba el programa, esto, lo otro. De hecho, creo que fue jurado para estar medio controlando. Ella era muy... desconfiaba de todas”.

Una vez que Tinelli y Valdes confirmaron su separación, la artista dejó de seguir a la actriz de las redes sociales.

En tiempos mejores, cuando Tinelli estaba junto a Guillermina y también su hija Candelaria Movilpress

Joaquín Furriel confirmó el noviazgo con Guillermina Valdes

“Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. No tengo nada que ocultar. Estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina”, dijo Joaquín Furriel en diálogo con LA NACIÓN.

Cuando le consultaron sobre qué fue lo que más le sedujo de ella, manifestó: “Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios, mostrar y contar todo de su vida”.

Además, contó por qué en un principio quiso resguardar la noticia: “Nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal. Nunca entendí bien y nunca entré en esa, no abrí las puertas de mi privacidad, ni siquiera cuando hacía novelas y me sugerían hacer tapas de revistas y mostrar mi vida. Entendí que no era por ahí”.