Ricardo Darín, “de local” en España: presentó El eternauta y se prepara para una nueva gira teatral

MADRID.- Una vez más, Ricardo Darín demuestra que juega en esta ciudad todo el tiempo de local. Hace unas horas volvió a recibir una muestra unánime de afecto y admiración, en este caso de un grupo de selectos invitados reunidos en la sede de la Academia de Cine de España, después de participar de una proyección especial del primer capítulo de El eternauta a pocos días del estreno mundial de la primera temporada completa en la pantalla de Netflix.

Esa demostración coincidió con la imagen multiplicada del propio Darín, en este caso en compañía de Andrea Pietra, en las carteleras de la vía pública en varios lugares estratégicos de Madrid como primer anticipo promocional de la nueva gira que ambos emprenderán para volver a representar en los escenarios teatrales españoles Escenas de la vida conyugal, de Ingmar Bergman, en la versión teatral dirigida por Norma Aleandro.

Darín y Pietra retomarán lo que ya es un hábito de todos los años en la programación teatral española el próximo 3 de septiembre en la sala Rialto, de Madrid. Las otras funciones se realizarán los días 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 del mismo mes.

Antes de esa reaparición escénica, Darín se dedicó en este breve regreso a la capital española a hablar de la serie que lo mantuvo ocupado casi todo el tiempo (con la excepción de estas giras teatrales por la península) durante los últimos dos años: la grabación durante 150 días de la primera temporada de El eternauta, que estará disponible globalmente para los suscriptores a la plataforma de streaming a partir del miércoles 10.

Darín explicó a un público en su inmensa mayoría no iniciado en el conocimiento de la historieta original de Héctor Oesterheld y Solano López cuál es el sentido y el significado de un relato que transcurre durante una invasión extraterrestre que comienza con la caída de una nieve letal sobre Buenos Aires, en buena medida en línea con las declaraciones que hizo a LA NACION hace pocos días.

Ricardo Darín en Madrid, en una proyección especial de El eternauta que tuvo lugar en la Academia de Cine española Captura de pantalla

Lo hizo al término de la proyección del primer episodio completo, seguido por la revelación de una “sorpresa” para el auditorio (anticipos de los episodios siguientes y un clip especial con el detrás de escena del rodaje) y una entrevista pública de casi media hora que lo tuvo como protagonista junto a varios integrantes del equipo técnico y de producción.

Entre pares

Lo escuchaban atentamente varias figuras destacadas del cine español, entre ellas el actor Javier Cámara, el compañero de Darín en la película Truman, que le dijo a LA NACION antes de entrar que el argentino “es el mejor actor del mundo”. También se vio entre los asistentes al director Fernando Trueba, varios productores y representantes de la Academia del Cine español, cuya sede (un espléndido palacete construido a comienzos del siglo XX con varias reformas interiores) se encuentra en el elegante barrio madrileño de Chamberí. Estuvieron presente también la esposa de Darín, Florencia Bas, y el hijo de ambos, Chino Darín, que llegó acompañado por su pareja, Ursula Corberó.

En el auditorio sobresalió otra figura, la del director español Alex de la Iglesia, uno de los primeros interesados en llevar la historieta al cine. Darín le agradeció expresamente ese interés, que le permitió tomar contacto por primera vez con los ejemplares originales de El eternauta publicados en 1957 que De la Iglesia y sus productores habían adquirido en España. “El eternauta es una gran historia que me hubiera encantado contar, pero tal como se muestra aquí no se puede mejorar. Está perfecta. Realmente es el tebeo original y me llenó como cuando lo leí por primera vez”, dijo De la Iglesia como respuesta.

Ricardo Darín en una escena de El eternauta Marcos Ludevid / Netflix

“Todos empezamos a deambular. De eso se trata la historia”, dijo Darín cuando la entrevistadora aludió al tono claustrofóbico que tiene El eternauta desde el comienzo, cuando los sobrevivientes no saben muy bien cómo hacer frente a ese fenómeno climático inesperado y mortal. “Salir a ver qué es lo que se rescata, qué se salva, quién está vivo y quién no, cómo ayudar y cómo defendernos hasta que llegamos a enterarnos qué es lo que realmente ocurrió, algo que está absolutamente fuera de nuestro control”, agregó.

Una segunda temporada

También adelantó que el suspenso va creciendo de capítulo en capítulo “e involucrando cada vez más las diferentes relaciones entre los personajes y cómo se van deformando estas personalidades hasta llegar hasta un abismo donde nos enfrentamos a la realidad. Ellos se enteran de lo que está ocurriendo en el final de la primera temporada”, dijo Darín antes de anticipar que la segunda temporada, que cerrará la historia, “va a ser una locura”. Según pudo saber LA NACION, lo más probable es que se filme el año que viene.

Darín estuvo acompañado en el escenario por el máximo responsable de los contenidos de Netflix para América latina, el mexicano Francisco Ramos, los productores de la serie Matías Mosteirín, Leticia Cristi, Hugo Sigman y Pola Zito, y algunos de los integrantes del equipo técnico de la serie, entre ellos el músico argentino Federico Jusid, radicado en España.

Marcelo Stiletano Por