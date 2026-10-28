Ricardo Darín habló de la pelea que tuvo con Florencia Bas por ocultarle que iban a ser abuelos: “Muy severa”

A principios de este año, Ricardo Darín estrenó un nuevo título, el de abuelo. El 9 de febrero, Ricardo “Chino” Darín y Úrsula Corberó le dieron la bienvenida en Barcelona a su hijo Dante y a partir de ese momento la vida familiar cambió por completo. Si bien reiteró lo feliz que está con el nuevo integrante del clan, su llegada “amenazó” su matrimonio de casi 40 años con Florencia Bas. ¿Qué pasó? Él fue el primero en enterarse de que iban a tener un nieto, pero mantuvo la información en secreto, lo cual le valió una “amonestación muy severa” de su esposa.

Durante su entrevista en Todo pasa (Urbana Play) el martes 27 de octubre, el protagonista de Lo dejamos acá (Netflix) aseguró que es “rarísimo” ser abuelo. “La verdad es que yo todavía no superé la primera etapa, que es el shock amoroso que sentí cuando me enteré de que mi hijo iba a ser padre”, se sinceró. En ese sentido, reveló que su hijo se lo contó en secreto durante los primeros meses del embarazo y le pidió que lo mantuviera de esa manera.

Ricardo Darín reveló que su esposa se enojó con él porque no le contó que el Chino Darín iba a ser padre ASAC

“Me dijo: ‘Mirá está pasando esto, te pido por favor que no digas nada’. Esto me valió una amonestación muy severa por parte de mi mujer. Cuando se enteró, me dijo: ‘¿Vos sabías y no me dijiste?’“, recordó. Él le explicó que fue su hijo quien le pidió que no dijera nada, pero ella no lo escuchó y le recriminó que no se lo haya contado. ”Lo que pasa es que en los secretos no hay excepciones. ‘Es un secreto, pero a vos te lo cuento’. No, porque no es más un secreto", se defendió Darín.

Después, de a poco, todos fueron enterándose de las buenas nuevas y entraron en “una vorágine” de alegría. “Ahora estamos todos narcotizados”, afirmó.

Ricardo Darín con su nieto dante en brazos

El protagonista de El Eternauta estuvo en la clínica cuando nació su nieto. La primera vez que lo vio estaba en brazos del Chino y esa imagen se volvió un recuerdo imborrable: “Para mí no hay nada que supere eso. Lo del abuelo viene después; primero es tu hijo, padre. Lo tengo grabado”. Ese día lo alzó por primera vez y reconoció que con los bebés chiquitos es “bastante cuidadoso” porque son muy frágiles. “Y ahora el tipo no para de comer y es robusto y tiene una buena onda increíble. No llora, se ríe todo el tiempo, es fabuloso. Lo vamos tratando de amortizar con un poco de buena onda porque la distancia es un tema”, admitió.

En ese sentido, reveló que con Bas ya viajaron cinco veces a España “solo para verlo” y próximamente volarán de nuevo. Si bien su hijo, su nuera y su nieto hicieron una visita a Buenos Aires y la tecnología les permite acortar un poco las distancias, quisieran estar más presentes: “La verdad que perderte el mano a mano en un bebé que todavía no tiene un año, en el que la evolución semana a semana es muy notoria, te da un poco de pena”.

Dante nació el 9 de febrero en Barcelona (Foto: Instagram @chinodarin)

Por último, afirmó que “con gusto” asumiría el rol de niñero para que los flamantes padres puedan salir solos. “Yo no quiero ir a ningún lado, por mí no salgo de mi casa”, afirmó divertido. Incluso aseguró que si pudiera, modificaría la fecha de sus compromisos laborales para estar más cerca de su nieto. “Dependemos un poco de eso; sino nos vamos a perder la primera etapa del crecimiento que, como todos sabemos, es muy grosa, porque son todos los descubrimientos. No nos lo queremos perder”, sentenció.