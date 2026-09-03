Ricardo Darín recordó la final del mundo y apuntó contra los anti-Messi: “Que se queden tranquilos, ahora no va a jugar nunca más”

Esta semana, la despedida de Lionel Messi de la selección argentina emocionó a miles de personas que pensaron que este día nunca llegaría para el mejor jugador del mundo. Pero tras la partida de su padre, Jorge Messi, la decisión que ya parecía un hecho terminó por confirmarse. En medio de este duelo futbolístico, Ricardo Darín brindó una entrevista a la radio COPE de España y habló de cómo vivió la última final contra el país europeo.

“Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud. Es raro porque siempre fue un equipo arengador. Incluso, exagerado si se quiere. Como somos los argentinos. Eso ya nos llamó un poco la atención. Pero después, cuando pisaron el campo de juego, también nos llamó la atención la actitud”, confió el actor argentino, quien recordó el desánimo visible de todos los integrantes de la albiceleste.

La carta con la que Lionel Messi se despidió de la Selección Instagram (@leomessi)

“Lo que ocurrió postpartido, la verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo. Viste que se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, y anti esto y anti lo otro. Bueno, que se queden tranquilos. Ahora Messi no va a jugar nunca más en la selección. Esa gente puede irse a descansar, pero la verdad es que han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así”, expresó muy enojado con todas las personas que se sumaron a la ola de odio contra el país.

Ricardo Darín y Lionel Messi se conocieron en Barcelona años atrás, debido a que los padres del futbolista eran fanáticos del actor (Foto: Redes Sociales)

Fue entonces que el periodista Carlos Herrera le preguntó: “Si hay un argentino que ama España y si no me corriges, eres tú. ¿Cómo has vivido la final del Mundial, y más allá del Mundial, todo lo que se ha montado a su alrededor?“. A lo que muy serio, Darín respondió: ”Lo primero que te puedo decir es que una vez que llegamos a la final, después del glorioso partido contra Inglaterra, yo estuve muy contento y preocupado de la final fuera Argentina - España. Dije: ‘Bueno, si nos toca ganar, nos toca ganar. Y si nos toca perder, es con España’.