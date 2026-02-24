Juani Otero sobre Lolo Poggio: “Aunque estén las comparaciones, tiene mucho para dar”

Este 23 de febrero, Lolo Poggio, la hermana de la exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, se convirtió en la tercera jugadora en ingresar a la nueva edición del reality. Al momento de despedirse de su familia, quienes se encontraban presentes para saludarla fueron su hermana, su mamá, Daniela Celis, Romina Uhrig y su mejor amigo dentro de los medios, Juani Otero, el hijo de Flor Peña.

Juani y Lolo se conocieron durante su trabajo el año pasado en el streaming de Gran Hermano, Te pido Mildis. Desde entonces los jóvenes formaron una amistad muy sólida que los volvió inseparables. “Lolo le había pedido a la familia que, por favor, que el primero que se enterara de que iba a entrar a la casa sea yo. Ahora me toca ser el presidente de club de fans, así que los invito a todos a sumarse con el color amarillo que es el que pidió ella”, reveló Juani Otero en diálogo con LA NACION, a la salida de los estudios de Telefe, conmovido por ver a su amiga en la pantalla.

Los días previos a su aislamiento, Lolo se había apoyado mucho en su entorno para poder afrontar el peso que significa estar observada las 24 horas por todo un país. “Estaba muy nerviosa, pero se merece estar ahí y la exposición que se le va a venir. Para mí es una gran actriz y esta experiencia va a ser un piso muy importante para su carrera”, analizó el mejor amigo de la joven.

Los jóvenes se volvieron amigos inseparables después de su trabajo en conjunto en el streaming de Telefe (Foto: Telefe)

Lolo Poggio y el peso de ser “hermana” de Juli Poggio

Al igual que Lolo Poggio, Juani debió en los últimos años enfrentar los estigmas de ser el hijo de una de las actrices más importantes del país, mientras avanzaba en su carrera como conductor, actor e influencer. Esta sería otra de las razones de su gran conexión con Lolo. “Puede ser que tenga un gran peso, porque Juli fue una gran jugadora y llegó a la final. Siempre van a estar las comparaciones, pero también creo que Lolo tiene mucho para dar. Ella es estratega y muy inteligente, pienso que va a saber sortear muy bien el juego”, argumentó, sobre cómo espera que se desarrolle su compañera en el reality.

Juani Otero, el representante del club de fans de Lolo Poggio (Foto: Historias de Instagram @juanoteropeña)

Cada vez que una persona ingresa a Gran Hermano la perspectiva que el público se genera sobre ella por sus diálogos, sus estrategias y peleas dentro de la casa pueden cambiar muchísimo la apariencia real del individuo. En este sentido, su amigo quiso recordar cómo es su esencia fuera de las cámaras y los flashes que la inundan hoy en día. “Lolo es la persona más buena que conocí. Es bondadosa, es muy transparente. Ella es muy buena, pero también porque dice las cosas que piensa y guía al otro. Es muy sincera, muy buena persona y se que va a ser una gran compañera con todos”, concluyó.