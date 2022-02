Robertito Funes Ugarte, sobre su salida de C5N: “No valoraban mi trabajo”

A una semana de haber oficializado su salida de C5N, canal del que fue parte durante mas de 13 años, Roberto Funes Ugarte (47), más conocido como “Robertito”, volvió a referirse a los motivos por los cuales abandonó esa señal y se trasladó a una de la competencia, A24, del Grupo América.

“No tenía ganas de estar ahí. Sentí que ya cumplí mi ciclo, ya estaba, Yo sentía que ya no pertenecía al lugar. Ya me sentía sapo de otro pozo y no me valoraban el trabajo”, reveló en una entrevista con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM 630).

Según el periodista, casi todo el equipo con el que empezó en un primer momento a trabajar dentro de C5N -cuando el canal pertenecía a Daniel Hadad- se había ido del canal, lo que aumentó sus ganas de cambiar de rumbo. “Me dio pena dejar a los pocos compañeros que quedaron de la otra era”, expresó.

En ese sentido, Funes Ugarte reconoció que debía aceptar nuevos retos que podrían impulsar aún más su carrera. “Estoy en un momento muy bueno de mi vida. A24 me dio una nueva oportunidad y yo la tomé”, reflexionó en el ciclo radial.

Antes de dejar oficialmente la señal de noticias del Grupo Indalo, Robertito había iniciado charlas con el Grupo América para sumarse a su señal de noticias, A24, donde desde esta semana conduce junto a Mariana Contartessi El Diario de la Tarde en la franja horaria de las 15 a 17 junto a un equipo integrado por Liliana Caruso, Luis Rosales y Luis Ventura.

Poco después de la noticia de su partida de C5N, Ugarte utilizó las redes sociales como medio de reflexión. “Los cambios son necesarios y dan sus frutos, salir de la zona de confort es sano y animarte a lo que viene mucho más saludable. Ya les contaré...”, escribió el pasado 16 de febrero en Twitter. De esa manera, dio a entender que había tomado la decisión de hacer un cambio en su carrera.

En relación a su llegada a A24, Funes se manifestó a través del mismo medio, donde agradeció la bienvenida y la forma en que lo esperaron. “Gracias por recibirme con tanto respeto y consideración. Feliz de acompañar en este 2022 a la gente”, consideró.

Días más tarde, Robertito expresó su emoción por cambiar de aire y relató: “Feliz de haber dado este paso y vivir el presente. De concentrar la cabeza y el espíritu en algo conjunto: el bienestar. Cuando la vida va en sincronía con tu trabajo es porque estás haciendo lo que te gusta y en el lugar correcto”.

Entre los planes que tiene por delante, cabe aclarar que Funes Ugarte seguirá este año como conductor del programa Quién sabe más de Argentina (TV Pública) y el segmento TaxiFe (Telefe Noticias), donde acostumbra a los televidentes a mostrarse con su característico estilo y humor que traspasa la pantalla.