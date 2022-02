Tomás Fonzi reveló por qué no se casó con su pareja luego de 20 años de relación

Hay pocas imágenes de ellos juntos y no se conoce demasiado sobre su vida privada pero Tomás Fonzi y su novia, Leticia Lombardi, están en pareja hace ya 20 años y nunca se casaron. En una entrevista con la revista Gente, el actor reveló por qué todavía no pasaron por el altar.

El participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y la madre de sus hijos -Violeta, de 11 años, y Teo, de 6- se conocieron hace dos décadas bailando en la fiesta conocida como Club 69 del bar Niceto, en pleno barrio porteño de Palermo. Y ahora llevan 15 años de relación formal. Es que durante algún tiempo, pese a que estaban juntos, no se identificaban con el título de novios por “cosas de la juventud”, según explicó Fonzi.

Tomás Fonzi y una foto retro con su pareja, Leticia Lombardi (Foto: Instagram)

Luego de tantos años de relación, muchas parejas acostumbran a dar un paso adelante en la oficialización de su vínculo con la consumación del matrimonio. Sin embargo, Tomás y Leticia no eligieron ese camino. “Sabemos que lo que nos une es mucho más grande que cualquier papel, trámite o manifestación pública”, sostuvo Fonzi y continuó: “La verdad es que hay cuestiones burocráticas que tienen que ver con descargar impuestos. Me pisa un auto, estoy en terapia ¿Y ella cómo entra? Tiene que ver con eso”, comentó entre risas el actor de 40 años.

“Obvio en el medio hay algo emocional puesto ahí y ni hablar de los hijos que tenemos en común, si hay algo que nos va a unir para siempre son nuestros hijos”, afirmó el actor y remarcó que no sueñan con la boda de blanco y una gran fiesta. “A ver, ganas de hacer una fiesta sobran”, comentó Tomás con ironía. “Sería una buena excusa, pero no”, reafirmó.

Fonzi explicó también que su mujer no es del ambiente de los medios aunque hizo algunos trabajos en el vestuario del Teatro Colón y en Polka, la productora de Adrián Suar. “Ahora está más ligada al mundo de la moda”, precisó el actor. Y aseguró que todavía no puede creer que se haya fijado en él.

Otra foto retro de Tomás Fonzi y Leticia Lombardi (Foto: Archivo)

“Ella dio el primer paso”, reveló Fonzi. “Yo estaba en una escalera acodado en la barra esperando el show del boliche y de repente se paró al lado mío. Yo estaba en pleno Verano del 98, entonces miro para un costado y digo ‘Epa, hola’ y creo que ni hola nos dijimos”, recordó. “A mí lo que me pasó desde el primer momento, y me sigue pasando es lo halagado que me hace sentir que se haya fijado en mí, eso. No lo puedo creer”, insistió.

Sobre su rol de padre, Fonzi dijo que con cada uno de sus hijos tiene una conexión distinta, y se definió como uno de todo tipo. “Preocupón, enojón y copado”, enumeró. “Me gusta revolcarme con los pibes, aunque también vengo cansado de trabajar y los quiero acogotar como cualquier persona”, agregó entre risas. “Uno es el padre que puede ser, no se puede pilotear, no podés decidir qué tipo de padre sos”, reflexionó.