Roberto García Moritán reveló en qué detalle su hija se parece a Pampita: “¡Despacito, terremoro!”

Desde que Ana llegó al mundo, en el hogar de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán no faltan las risas. La niña, quien aún no cumplió un año, está en el proceso de aprender las cosas más básicas -como hablar y caminar- y todo lo hace no solo con gran asombro sino con una energía admirable. Sus primeras experiencias y cada aventura que protagoniza es acompañada por la mirada cargada de amor de sus padres quienes, cada vez que pueden, las registran con la cámara del celular. De esta manera, con un reciente video, el legislador porteño capturó una divertida secuencia familiar en donde, de casualidad, detectó un gran parecido entre la niña y la conductora de El hotel de los famosos (eltrece).

El tierno video de Ana, la hija de Roberto García Moritán y Pampita Ardohain

Para los niños, todo es un juego, en especial los momentos de aprendizaje. Las cosas más cotidianas y mundanas son vistas a través de un lente de novedad y asombro absoluto, desde aprender a usar una cuchara hasta ver a un perro por primera vez. Esta predisposición a convertir el día a día en una gran aventura es contagioso y, así, los padres también terminan envueltos en ese mundo. Y la familia García Moritán no es una excepción.

Quizás, la única diferencia que destaca a Pampita y a su marido del resto es que comparten los momentos más destacados de su hija con millones de personas. Anita, quien tiene apenas nueve meses, es ya considerada una de las bebés más queridas del mundo del espectáculo.

Pampita tras el nacimiento de su hija Ana

Orgulloso, el legislador porteño no pierde oportunidad de compartir las divertidas secuencias hogareñas y, en un reciente video, mostró como Anita lograba dominar una desafiante tarea: aprender a bajar de la cama. Frente a la mirada atenta de sus padres -quienes estaban sentados en el piso para atajarla por si se caía-, comenzó a gatear hasta el borde del colchón y, una vez acomodada con los pies para abajo y las manos agarradas del borde, descendió con un salto.

Con una enorme sonrisa y eventuales carcajadas, Ana repitió el truco una y otra vez. Cada vez con más confianza, comenzó a aumentar la velocidad sin importar los comentarios de sus padres, quienes le decían que fuera más despacio. “¡Despacito, terremoto!”, exclamó el empresario gastronómico, quien no podía disimular el tono divertido al ver a su hija tan feliz. Al final del mismo, cuando la niña logra bajar de la cama y mantenerse parada en vez de caer de cola, los dos rompieron en aplausos y felicitaciones.

Roberto García Moritán y Pampita Ardohain junto a su hija Ana Instagram; @pampitaoficial

La filmación fue publicada en sus redes sociales en donde, a su vez, decidió destacar el gran parecido que nota entre la beba y Pampita. “Ya es como la madre, ¡no se rinde nunca!”, tipeó. A modo de firma, le expresó a las dos mujeres de su vida: “Las amo”. La publicación superó los 43 mil me gusta y se llenó de comentarios que felicitaban a Ana por haber aprendido algo nuevo.