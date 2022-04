Roberto García Moritán compartió una dura reflexión sobre el despectivo apodo que recibió Pampita años atrás

Agustina tiene cinco años y va a una escuela de Mendoza. En muchos aspectos, es igual a muchas otras niñas, solo que ella se volvió el centro del debate en todo el país por un desgarrador motivo. Días atrás, su rostro apareció en todos los portales de noticias luego de que se viralizara un video en donde, mientras lloraba desconsoladamente, expresaba que no quería ir más al colegio por la agresión de sus compañeros. El triste suceso puso, una vez más, el combate al bullying en la agenda tanto de los medios como de las redes y, en este contexto, Roberto García Moritán recordó las épocas en las que a Pampita Ardohain, su esposa, la apodaron como “muqui”.

Roberto García Moritán en diálogo con Momento D

“Me dicen ‘gorda chancha’. Ya estoy harta”, expresó Agustina entre lágrimas mientras su tía la filmaba para dejar registrado ese duro momento. Una vez subido a Facebook, fue cuestión de tiempo que la publicación alcanzara todos los rincones del país y reactivara la discusión sobre la importancia de educar a los niños en la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Días después que el nombre de la niña mendocina resonara en todos los medios de comunicación, surgió otro caso que avivó la preocupación sobre dicho tema. Un adolescente de trece años de Llavallol recibió un audio en donde el padre de una compañera lo amenazaba de muerte por haberle hecho bullying a su hija. El conflicto fue llevado a la Justicia y al hombre se le impuso una restricción de acercamiento.

Roberto García Moritán dio su opinión sobre el bullying en la actualidad

En Momento D (eltrece) hicieron eco de ambas noticias durante la tarde del viernes y, para tener la opinión de un funcionario del Gobierno porteño, se pusieron en contacto con Roberto García Moritán. En diálogo con Fabián Doman y los panelistas del ciclo a través de un móvil, el legislador porteño expresó: “Lo veo con mucha preocupación y dolor. Lamentablemente esto es un reflejo propio de una sociedad en crisis a su interior donde no hay resolución de conflictos en ningún nivel”.

Asimismo, manifestó: “Eso existió siempre. Lo que además sucedía en mis tiempos es que había mucho bullying físico y hoy no existe tanto. Es más psicológico”. Y aseguró que, como sociedad, se avanzó mucho en los últimos años en cuanto al tratado de estas temáticas.

Sus dichos fueron recibidos con desacuerdo por parte de Gabriel Schultz, quien aseguró que la situación mantiene el nivel de gravedad y que se extiende a toda la sociedad. No obstante, destacó que en las escuelas existe la posibilidad de ponerle un freno.

Roberto García Moritán recordó el cruel apodo que le pusieron a Pampita años atrás Instagram @robergmoritan

Para justificar su opinión, el panelista recordó los tiempos en los que a Pampita la apodaron “la muqui” en el ambiente del modelaje como una forma despectiva de referirse a su origen. “En eso creo que me das la razón”, respondió García Moritán. Y agregó: “En ese momento a Caro le decían ‘muqui’ y la sociedad no salía en su conjunto a sancionarlo. Había muchos cómplices, les parecía canchero y bien y hoy esto no existe”. A pesar de las diferencias en su postura, el diálogo terminó con el mutuo acuerdo de que es necesario trabajar sobre esta problemática en el ámbito educativo.