¿Pampita o Roberto García Moritán?: la conductora reveló quién es el favorito de su hija Ana

A pocos meses de cumplir un año, Ana -la hija de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán- ya es una de las niñas más queridas del mundo del espectáculo. El cariño tanto de la audiencia como de otras celebridades y figuras públicas solo aumenta con cada dulce foto y divertido video que comparten sus familiares en las redes sociales. Pero la ternura de los momentos familiares llegó a su punto máximo cuando, con una filmación, la conductora de El hotel de los famosos (eltrece) reveló que la beba ya eligió cuál de sus padres es su favorito.

Luego de un corto noviazgo, Pampita y el empresario decidieron prometerse amor eterno en el altar. La gran ceremonia se convirtió en uno de los eventos más destacados del 2019 y su enorme felicidad logró contagiar a todos los fanáticos de la farándula. Apenas unos meses más tarde, volvieron a aparecer en los titulares de noticias cuando anunciaron que esperaban su primera hija juntos. En 2021, en medio de una fría noche de julio y tras semanas cargadas de emoción, Ana García Moritán se consagró como el nuevo miembro de la ya abultada familia.

Desde el primer momento, la beba se convirtió en la consentida de la casa y su cara pasó a ser la protagonista de la mayoría de las publicaciones de todos sus seres queridos. Asimismo, cada gran evento en su vida -como su “cumplemes” o su bautismo- quedaron registrados tanto e n las diversas plataformas como en los medios.

A simple vista, se puede ver que el hogar que construyó la pareja de empresarios está lleno de alegría y esto queda más que evidenciado en los fragmentos de su intimidad que comparten con sus fans. Ana bañada en comida de pies a cabeza mientras almuerza, acurrucada con su papá mientras duerme la siesta o ataviada con un canchero atuendo lista para ir a su primer festival de música en compañía de su mamá, fueron solo algunas de las postales que revolucionaron Instagram.

Pampita junto a Ana durante su bautismo Tadeo Jones

Pero quizás, las imágenes más tiernas llegaron a través de uno de los últimos videos publicados que evidencia que Ana definitivamente prefiere a Roberto García Moritán. La filmación captó una escena de la vida cotidiana en donde Pampita y su marido estaban acostados junto a la beba cuando él decidió abandonar la comodidad de la cama para irse a bañar. Sin embargo, su plan se vio rápidamente boicoteado por el inconsolable llanto de su hija.

En los tres minutos que dura el clip se repite varias veces el mismo esquema: la apoya en el colchón para poder ir al baño, ella comienza a gritar y él, conmovido, la levanta en brazos. Ya en upa de su padre y con el objetivo cumplido, Ana se calma de manera automática. Así estuvieron un rato largo, e incluso Moritán consideró la opción de llevarla al baño para evitar su angustia. Mientras tanto, Pampita intentaba sin éxito que su hija aceptara quedarse con ella.

Roberto García Moritán y Pampita con Ana JULIAN BONGIOVANNI

“¿Con mamá no? Se tira, se tira... Me hace chau mamá... Se va con papá. Es impresionante, estaba feliz conmigo hasta que llegaste”, dijo la modelo al mismo tiempo que Ana le sacó la mano cuando intentaba agarrarla. Finalmente, el legislador porteño debió tomar coraje para dejar a la beba en brazos de su madre e irse bañarse, no sin antes prometerle a la niña que lo haría lo más rápido posible.