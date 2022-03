Pampita emocionó a todos al mostrar los zapatos de Blanca que ahora usa Ana: “Ya no existe ese modelo”

En todo momento, Carolina ‘Pampita’ Ardohain tiene presente a su hija Blanca, fallecida en 2012 a los seis años. Los homenajes son constantes con imágenes, ceremonias y posteos para mantener viva su memoria. Con la llegada de Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán, rememora a la pequeña en los looks de su bebé, y este gesto generó una gran emoción luego que la modelo lo mencionara en un video en su cuenta de Instagram.

En una serie de cortos videos en esa red social, Pampita mostró cómo hace dormir a Ana. Mientras la bebé intentaba conciliar el sueño, ella le habló y la acarició e hizo una especial mención en el look que le armó con una blusa celeste con rayas blancas, volados y bordados de flores con un pantalón de jean. “Ay tengo mis zapatos de grande”, señaló mientras agarra los piecitos de su hija. De inmediato, la conductora le indicó a sus amigas: “Eran de blanca”. La reacción de las mujeres transmitió una gran ternura, al mencionar que recordaban cuando la niña usaba ese calzado.

Pampita sobre los zapatos de Blanca

“Este modelo no existe más”, aclaró sobre el calzado tipo guillerminas en color rosa y fucsia y de esta forma cambio el eje de la conversación de inmediato. Mientras hablaba, no dejaba de acariciar a la bebé. Si bien fue una escueta mención, indicó que las pertenencias de su hija fallecida las tenía atesoradas y ahora les puede dar uso nuevamente.

Como ya es habitual, las publicaciones de Pampita se llenan de halagos, pero cuando se hace mención a Blanca los mensajes son enviados con palabras de aliento para toda la familia, ya que la pérdida fue de alto impacto para sus fanáticos. Por lo contrario, la expareja de Benjamín Vicuña decide recordar a su hija pero inusualmente lo hace en declaraciones públicas al respecto al tratarse de un tema muy privado.

La publicación en el perfil de redes de Ana, que es manejada por su madre (Foto Instagram @anagarciamoritan)

Son contados los episodios en los que habló sobre Blanca en la televisión. Esta decisión de silencio fue por un motivo puntual, que no dudó en explicar: “No hay una fórmula y yo no soy muy de comentar, porque es un tema tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo. Ahí sí puedo ponerme a charlar horas, pasarle mi teléfono y estar a disposición. Pero si no, es muy difícil explicarle al otro”, contó en septiembre en diálogo con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (entonces en eltrece).

La muerte de Blanca, la primera hija de Pampita y Benjamín Vicuña

Pampita y Benjamín Vicuña comenzaron su relación en 2005 y estuvieron diez años juntos. Fruto de su amor se convirtieron en padres de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. En 2012, la familia se fue de vacaciones a la Rivera Maya en México. Al regresar a Chile, donde se encontraban instalados, la niña comenzó con un aparente resfrío que posteriormente la llevó a una internación.

Benjamín Vicuña publicó una foto de su hija Blanca, fallecida hace casi ocho años Instagram: @benjavicunamori

El cuadro se complicó y la familia mantuvo un gran hermetismo al respecto. Sin embargo, la poca información que circulaba indicaba que la niña se encontraba en grave estado. El 8 de septiembre murió tras más de una semana en terapia intensiva. La causa fue por una neumonía hemorrágica, provocada por una bacteria que ingresó al organismo de la pequeña de entonces 6 años.