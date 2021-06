Los Mammones: Brenda Asnicar habló de sus romances con Carlos Tevez y Duki

Último programa de la semana de Los Mammones, con Brenda Asnicar haciendo un repaso de su vida y su trayectoria. Patito feo, Cumbia Ninja, Los únicos, toda su carrera televisiva atravesó la entrevista, e incluso momentos de su vida personal de los que no siempre habla.

Como por ejemplo su noviazgo con Carlos Tevez, cuando el “Apache” tenía 26 y ella 17. No quedó claro si sus recuerdos son buenos o malos, o incluso si le queda alguno: “Ya ni me acuerdo cómo fue salir con Tevez. Pasó hace mil años, ya tengo como 17 arrugas más”, dijo en una respuesta que hasta el conductor entendió como “muy armada”.

Del pasado a presente, el siguiente en el cuestionario de Jey Mammon fue el trapero Duki, con quien estuvo en pareja hasta hace unos meses. Tal vez por cercanía en el tiempo, o porque simplemente la pasó mejor, su cambio de actitud ante la pregunta fue completa: “Con Duki pasamos toda la cuarentena encerrados. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos de novios antes. Es una dulzura, lo amo. Para mí es muy fachero. Pero te aclaro que no lo dejé porque las cosas no funcionan así, la gente no se deja como si fuera una bolsa de papas”.

Pasando a temas de su vida, y antes de hacer de ir el piano para hacer algunos éxitos de su época juvenil, Brenda dejó dos anécdotas curiosas. La primera fue cuando, literalmente, ató a sus padres: “En realidad fue romántico. Porque se estaban besando y yo los empecé a atar para que no se separaran nunca. Después igual lo hicieron, así que se ve que me lo veía venir”, remató divertida.

Luego también su propensión a los accidentes domésticos: “Me golpeo con todo. No es que soy torpe, soy distraída. Me machuqué toda. Tengo un dedo completamente deformado y cosido porque me lo agarré con una puerta y casi me lo cortó todo. Pobre, mi vieja, siempre íbamos al mismo doctor y ya la miraba con cara de ‘¿ustedes qué le hacen a la chica?’”.

LA NACION