Hernán Drago blanqueó su situación con Celeste Muriega

Rumores hay de sobra, e idas y vueltas en el mundo del espectáculo, también. Desde hace unos meses, la intriga se apoderó de las noches de eltrece y principalmente del programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo.

Allí, surgió un rumor tan fuerte que puso en duda a los propios protagonistas. Hernán Drago comenzó a ir al programa y con el tiempo se transformó en una de las figuras favoritas de los televidentes. Sus chistes con el conductor, intervenciones, caras y gestos lo transformaron en un habitué de los estudios de Constitución.

Algo similar ocurrió con Celeste Muriega. Menores apariciones pero mismo impacto, la conductora se ganó un lugar entre los invitados de Kaczka para el programa. Pero había algo más. Las miradas entre el modelo y la periodista empezaron a despertar dudas. Alentados por los demás invitados y por el propio conductor, Hernán Drago y Celeste Muriega dejaron correr una historia de amor que los vinculaba como pareja. Sin embargo, llegó el momento de la definición.

El modelo aclaró los tantos

Entrevistado en Arriba argentinos (eltrece), Drago blanqueó lo que realmente pasa con Muriega. “Es un juego televisivo, yo estoy soltero, no estuve nunca en pareja con Celeste. Es salir del momento, salgo con estas caras de tipo duro, que es un poco pasarla bien y distraerse pero no pasa nada”, sentenció.

La confesión de Hernán Drago sobre su relación con Celeste Muriega

No obstante, confirmó que hubo una cita con ella hace unos meses pero que no pasó a mayores. “Jamás mentí y no tengo nada que ocultar tampoco”, precisó.

LA NACION