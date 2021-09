Roberto Piazza reveló por qué no quiso venderle un vestido a Jennifer Lopez en Hollywood

Como uno de los diseñadores más conocidos de la Argentina, Roberto Piazza ha tenido contacto con distintas celebridades del mundo de la moda y del espectáculo, tanto nacional como internacional. Invitado a Los Mammones (América TV), el creador de alta costura recordó el motivo por el que no le vendió un vestido a Jennifer Lopez.

Este viernes, Piazza fue entrevistado en el programa de Jey Mammon, donde repasó los distintos momentos de su vida y su carrera. Recordó los años de calvario a los que fue sometido por parte de su hermano mayor Ricardo, quien falleció hace semanas, y de cómo su lucha ayudó a otras víctimas a salir del infierno del abuso sexual intrafamiliar. Sobre el final, su pareja desde hace más de 30 años, Walter Vázquez, se sumó al estudio y junto al piano interpretaron “Garganta con arena”, el clásico que Cacho Castaña compuso en honor a Roberto Goyeneche.

En sus comienzos como diseñador, Roberto Piazza trabajó en Estados Unidos y entró en contacto con distintas personalidades del espectáculo instagram.com/robertopiazzaartist/

Pero hubo una anécdota desconocida que impactó tanto al conductor como a la audiencia en general. Como en cada emisión, Mammon arrancó con el segmento denominado “Pregunta al hueso”. Sin anestesia, le consultó sobre un dato vinculado a los inicios de la carrera profesional de Piazza en los Estados Unidos. “¿Es verdad, Roberto, que te negaste a venderle un vestido a Jennifer Lopez porque pretendía quitarle el forro?”, preguntó.

Tras recurrir a un chiste con doble sentido, el invitado respondió de manera afirmativa y explicó el motivo de su negativa a la famosa cantante y actriz. “Montamos el showroom en la avenida Melrose, en Hollywood, y llegamos a un lugar donde tenían una ropa fantástica: vendían ropa de teatro para las stars (estrellas)”, comenzó la historia.

Piazza recordó que hizo un acuerdo con el dueño del local para guardar su ropa allí. “El hombre que tenía el lugar me dijo: ‘La colección tuya que fue presentada en la embajada argentina de Los Ángeles fue maravillosa’. El tema es que había que dejarla en un lugar. Entonces hice un convenio con esta gente, que siempre vestía a celebrities”, añadió.

Roberto Piazza recordó por qué no le vendió un vestido a Jennifer Lopez

Fue en ese contexto que llegó el pedido de Lopez. “Fue un montón de gente maravillosa, divina, como es el caso de Toni Braxton. Me llamaron y me dijeron que Jennifer Lopez quería un vestido de gasa: divino, de gasa, muy retro, muy Hollywood, cerradísimo, pero forrado. Ella quería el mismo vestido, pero que yo le saque todo el forro. Lo que pasa es que en otro momento de mi vida hubiera dicho que sí, pero en ese momento yo quería entrar en Hollywood para vestir a una mina un poco más distinguida. Y si bien a mí me encanta la Lopez (sic), yo digo: ‘Si yo entro ya vistiendo en pelotas a una mina, ya te clasifican mal’. No es tan fácil la moda”, se justificó.

Sin salir de su asombro, Mammon recalcó que le había dicho que no, nada más y nada menos, a la intérprete de “Let’s Get Loud”, pero Piazza cerró el tema asegurando que no fue a la única estrella a la que se resistió: “No me he negado solamente a Jennifer Lopez, sino a muchas personas más”.